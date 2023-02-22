Вся власть президенту. Кто и как руководил страной после российского вторжения

Нападение России 24 февраля 2022 года полностью изменило политический ландшафт Украины. Президент Владимир Зеленский, он же Верховный главнокомандующий, взял под свой контроль практически все органы власти в стране. Оппозиция ушла в тень. Фокус разбирался, кто и как управлял государством этот год и какие риски это может нести.

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Спустя двенадцать месяцев после начала полномасштабного вторжения все чаще можно услышать, что центр принятия решений один – Офис президента Украины. Верховная Рада и парламентское большинство, Кабмин и министры после 24 февраля 2022 года стали скорее вспомогательными инструментами в руках президента Владимира Зеленского. А это означает, что власть в стране сконцентрировалась в руках президента. Что с одной стороны и логично в военное время, он — Верховный главнокомандующий. Но с другой – важно понимать, какие риски существуют для демократии и не является это началом авторитаризма.

Перерождение Зеленского: от артиста до образа Черчилля

Казалось бы, еще недавно у Владимира Зеленского были совсем другие проблемы: он обещал бороться с олигархами, думал о конкуренции с пятым президентом Украины Петром Порошенко и не верил в полномасштабное вторжение РФ в Украину. Зеленский продолжал лидировать в президентских рейтингах, хотя уровень поддержки его и снижался без какой-то реальной перспективы улучшение.

Утро 24 февраля 2022 года изменило все. В 5.00 по киевскому времени армия России вновь вторглась на территорию Украины – с юга, севера и востока, а более шести десятков ракет полетели в большие и маленькие города Украины. Российское политическое руководство во главе с президентом Владимиром Путиным предполагали, что Владимир Зеленский растеряется, потеряет управление страной и просто сбежит. Но этого не случилось.

Накануне вторжения в России пристально следили за политическими процессами в Украине, президенту Владимиру Путину все докладывали, что власть в Украине слабая, поэтому – это лучший момент для нападения. Об этом Фокусу говорит политолог Виктор Небоженко.

"Украине же подсовывали артиста, который на вопрос "малоизвестного" олигарха из Днепра, мол, можешь сыграть президента, гордо ответил: "Могу". И мы с удовольствием это приняли – многим страшно надоел Порошенко. После избрания Зеленского в течение двух лет произошло разочарование: с 70% его рейтинг упал до 25%, – вспоминает эксперт. – Зеленский был человеком не на своем месте. Но потом началась война. И те, кто пытался "приучить" Зеленского к дружбе с Путиным и просили заглянуть ему в глаза, сами не знали, что делать. Оказалось, Путин не хочет договариваться, а стремится просто уничтожить Зеленского. И вдруг мы увидели не артиста, не запуганного человека, а президента страны, который настроен бороться. Зеленский не просто в совершенстве выучил украинский язык, не просто оторвался от своего артистического "клоунского" прошлого, но и стал полноценным внешнеполитическим президентом, который прекрасно выполняет свои функции — человека, который пробивает броню равнодушия Запада".

"Он оказался более устойчивым и смелым, чем от него ожидали как за рубежом, так и внутри страны, – говорит и политтехнолог Александр Кочетков, отвечая на вопрос Фокуса о том, как за год изменился Зеленский. – Все, что, как нам казалось, ранее мешало ему быть президентом – умение выступать и убеждать, умение играть на публику, завоевывать благосклонность, теперь пригодилось".

[ + – ] Уинстон Черчилль с бойцами. Переправа через Рейн в Германии во время Рейнской операции 25 марта 1945 года

Зеленский и его команда в коммуникации с международными партнерами качественно использовали образность и исторические параллели, в частности, с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

"Например, мы работали с американцами так, как им удобно работать и так, как они работают наиболее эффективно. Речь идет о чистом бизнес-подходе, – замечает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в комментарии Фокусу. – Мы обсуждали что нам нужно, когда нам это нужно и почему нам это нужно. Когда они сомневались, относительно того, как мы это используем, мы абсолютно спокойно, без лишних шумов допустили все экспертные, проверочные комиссии Пентагона, Госдепа США. Они видят, что украинцы правильно и качественно используют вооружение, не разворовывают деньги, конкретно предоставляемые американцами. Это был разговор в бизнес-тоне и ритме".

При этом трудно не заметить, что во время войны президент Зеленский смог не только найти подходы к иностранным партнерам, но и сконцентрировать всю власть на Банковой – участие в процессах Кабмина, Верховной Рады и даже оппозиции стали минимальными. Кроме того, существуют провалы во внутренней политике: в области местного самоуправления, бюджета, кадровой политике.

"Зеленский живет по-прежнему в теплой ванне, которую ему каждый вечер наполняют в Офисе президента", – отмечает Небоженко.

Второй человек в государстве — Ермак. "Он важней любого министра"

При этом с Владимиром Зеленским постоянно рядом находится Андрей Ермак, глава Офиса президента. Его участие во многих процессах определяющее. Он сопровождает президента во время поездки в освобожденный Изюм, осажденный Бахмут, летит с ним в Вашингтон, Лондон, Брюссель, комментирует поставки вооружения.

[ + – ] Андрей Ермак, глава Офиса президента Фото: president.gov.ua

"Глава администрации (Офиса) президента не может одновременно строить дороги, быть заместителем министра иностранных дел, заниматься местным самоуправлением и быть секретарем, в прямом смысле слова, президента. Но Ермак может. Просто человек-оркестр. Так можно работать несколько месяцев, до года, но после становится очевидно, что покрыть все запросы невозможно. Сейчас Ермак не знает, как можно вернуться на прежние позиции, потому что очевидно, что есть проблемы с местной властью, судебной реформой, назначением послов, вспомним Болгарию", – продолжает Виктор Небоженко.

Ермак также пытается контролировать дипломатическое направление. Например, часто ссылается на свои хорошие связи с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности.

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"Трудно говорить о его роли на международной арене, потому что большинство того, что он делает, мы просто не видим, – замечает Александр Краев. – Но для США Ермак — не совсем приемлемый контрагент. Они не привыкли работать с неформальной иерархией. Чьим представителем является Ермак? Знаем ли мы, кто является секретарем-распорядителем Белого дома? Не знаем. Зато мы знаем, кто является главой Офиса президента. Для американцев удивительно, почему человек с такой должностью обладает такой властью, почему распоряжается такими ресурсами, почему партнеры должны с ним говорить о тех делах, о которых обычно говорят с министром иностранных дел или с министром обороны. Американцы не очень в восторге от того, какие рычаги власти у него есть".

Но Ермак как глава администрации президента не единственный, кто в разное время хотел влиять на решения президента.

"Считается, что у в Украине демократическая система власти. Но на самом деле она только приближается к этому, – говорит Кочетков. – Поэтому должность руководителя администрации президента всегда значит гораздо больше, чем по статусу. Это зависит непосредственно от руководителя. Если это личность, которая имеет достаточно сильный характер и является администратором, то ее сразу начинают называть вторым человеком в государстве. Если он человек никакой, а такое тоже было в истории Украины, то мы его даже не помним. Ермак получает неофициально, но очень много полномочий от президента. Он значимей, чем любой министр. Во время войны, возможно, только начальник Генштаба может больше".

Эксперт уверен: во время военного времени влияние Ермака не может быть уменьшено. Ситуация может измениться либо после смены системы власти, либо персоналий.

Без лишних условностей: коммуникация с ВР и Кабмином

"Зеленский никогда не был госслужащим или депутатом, он всегда пел и танцевал на их вечеринках. Он не знает о том, что есть разделение компетенций власти на высшую и низшую отрасли. Не может один и тот же человек, даже если это Ермак и Зеленский, быть и судьей, и министром, и спикером парламента. А президент Зеленский медленно подчинил себе и Кабмин, и Верховную Раду", – отмечает политолог Небоженко. Он дополняет: "Не случайно Кремль бьет именно по этой сфере, через коррупцию, через прошлое, через деградацию. Россиянам очень нравится, что у нас слабый Кабмин, слабая Верховная Рада, и невозможность контролировать все ослабляет Офис президента".

[ + – ] Эксперт: "Зеленский стал полноценным внешнеполитическим президентом, который прекрасно выполняет свои функции — человека, который пробивает броню равнодушия Запада" Фото: Getty Images

На самом деле, война полностью изменила работу парламента. До 24 февраля 2022 года заседание Верховной Рады транслировались в прямом эфире, графики заседаний публиковались на официальном сайте, аккредитованные журналисты заходили в кулуары и общались с депутатами. Последние двенадцать месяцев из-за угроз национальной безопасности и лично парламентариям депутаты собираются в секретном формате без анонсов, а о принятых законах общество узнает постфактум. Впрочем, как и о немногочисленных контактах Владимира Зеленского с парламентом и большинством. Пожалуй, последнее оглашенное заседание с главами фракций состоялось год назад, 22 февраля 2022 года. О работе парламента Зеленский говорит с главой ВР Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко и председателем фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией.

"Парламент подчиняется президенту, – замечает Кочетков. – То есть, взаимодействие свелось к прямому управлению. Может, во время войны это и уместно, но эти функции должен выполнять не Офис президента, а Ставка верховного главнокомандующего. Не надо забывать, что любая монополия на власть – развращает. Не случайно есть ограничения в президентских сроках. Иначе – это путь к мягкой или жесткой диктатуре. Большие полномочия, которые не прописаны и не предусмотрены Конституцией, это плохо. Нам нужно менять, корректировать систему власти, чтобы ситуация, когда власть сосредотачивается в одном доме на Банковой, стала недопустимой".

Но, очевидно, пока идет война, этим вопросом никто заниматься не будет – все только наблюдают за ситуацией.

Военный блок: вне политики, но не без скандалов

За прошлый год эксперты не раз замечали, что еще в начале вторжения Владимир Зеленский и Офис президента занялись международной политикой, а ситуацию на поле боя контролировали военные – президент как Верховный главнокомандующий не вмешивался.

И очевидно, что за время войны роль Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и доверие к нему значительно выросли.

"Если делать опрос, чтобы узнать, кого уважает и кому доверяет общество, то Залужный будет рядом с Зеленским вторым, а для кого-то, возможно, и первым, – говорит Кочетков. – Но если спросить общество, будет ли оно голосовать за партию, если ее возглавит Залужный, то дай бог, чтобы 20% с хвостом ответили одобрительно. Люди не воспринимают его как политическую фигуру. Они воспринимают его как защитника отечества. Его появление и доверие к нему связано с войной, с успешными действиями ВСУ. Когда война закончится, то его переход к политической карьере совсем не автоматический".

[ + – ] Эксперт: "Если делать опрос, чтобы узнать, кого уважает и кому доверяет общество, то Залужный будет рядом с Зеленским вторым, а для кого-то, возможно, и первым" Фото: Генштаб ВСУ

Но при этом можно заметить, что в информационном поле в 2022-м часто говорили, что именно Валерий Залужный может быть конкурентом Зеленского. На это также обращали внимание на Банковой. Журналисты замечали: "Как только кто-то становится "слишком популярным", он магическим образом резко исчезает из медийного поля".

"На самом деле у Залужного нет никакой конкуренции с президентом, – продолжает Кочетков. – Те, кто каждый день шепчут президенту, что Залужный хочет его перегнать в рейтинге или получить его власть – это чисто кремлевские технологии "разделяй и властвуй". Армии сейчас не до политических вопросов, и мне кажется, что Залужному тоже".

[ + – ] Человек, который отвечает за армию, а точнее – ее обеспечение, это министр обороны Алексей Резников Фото: Виктор Ковальчук

Второй человек, который отвечает за армию, а точнее – ее обеспечение, это министр обороны Алексей Резников. Пол года о нем говорили как о человеке, которому эффективно удалось содействовать работе в формате "Рамштайн". Но после случилось несколько коррупционных и репутационных скандалов в ведомстве (сначала – заговорили о схемах с поставками оружия, после оказалось, что Минобороны закупало яйца по 17 грн за штуку, что в три раза дороже, чем на рынке), в результате которых министр мог уйти в отставку. Но не ушел.

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"Некоторые говорят, если Резникова уволят, это может разрушить весь оборонный сектор или крайне негативно повлиять на переговоры по Рамштайну, – говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко. – Но почему-то мало кто замечает, что есть распределение функций. Министр – политическая фигура, отвечающая за стратегическое развитие оборонной отрасли, стратегическую коммуникацию, в частности с внешними партнерами, это и "Рамштайн", и НАТО, и двусторонние политические отношения по линии министерств обороны. Кроме того, в компетенцию входит подготовка оборонного бюджета. Все это — в руках Резникова. Вопрос поставок оружия он взял на себя или ему поручили весной прошлого года. В одном из интервью он рассказывал что, когда возник вопрос оружия, вынужден был искать людей для этого. Это уже после 24 февраля. Эти люди не прошли испытания, начались коррупционные игры с завышением цен на закупках зарубежного оружия. К сожалению, возникли внутренние проблемы, видимо, Резников потерял контроль над внутренней ситуацией или контроль был недостаточным".

Скандалы чуть ли не стоили Резникову должности. Источники в Офисе президента говорят, что президент возмутился не после начала скандала, а в связи с реакцией министра обороны Резникова на публикацию, в которой приводились данные о завышенных ценах на продукты питания для армии — тот обвинял журналистов, призвал разобраться Службу безопасности Украины, не мог ответить на вопросы о тендерах.

Пока же Алексей Резников пока остается на своей должности – возможно, несколько недель, а возможно и более. Очевидно, что такое решение принял президент.

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