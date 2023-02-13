"Уже подал документы": Резников анонсировал новые кадровые изменения в Минобороны

По словам главы Министерства обороны Украины, речь идет о назначении его заместителей. Министр убежден, что это поможет повысить эффективность работы ведомства.

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Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей в оборонном ведомстве. Об этом глава Минобороны сообщил на своей Facebook-странице 13 февраля.

"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые замминистра", — проинформировал общественность Резников.

Фото: Скриншот

Издание "Украинская правда" со ссылками на свои источники, сообщает, что заместителями министра обороны могут стать:

волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега;

нардеп V, VI и VII созывов, экспосол в Канаде, Андрей Шевченко.

Что стало с заместителями министра обороны?

9 февраля минобороны Украины Алексей Резников на фоне скандала с закупками для армии по завышенным ценам сообщил, что в минувшем году в общей сложности 621 чиновника из оборонного ведомства и ВСУ привлекли к ответственности по итогам внутренних разбирательств.

После публикации резонансного расследования должностей лишились два замминистра обороны. Так, уволился Вячеслав Шаповалов, которого позже поместили в СИЗО, а также руководитель департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, которого в начале февраля задержала СБУ.

Скандал с закупками продуктов в Минобороны

21 января журналист Юрий Николов опубликовал расследование, в котором говорится, что МО Украины разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Так, судя по документам, которые попали к журналисту, Минобороны заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в столице розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

На следующий день, 22 января, Минобороны опубликовало заявление, в котором сказано, что информация о закупках якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение.

23 января нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что НАБУ открыло уголовное производство по факту закупок ведомством продуктов питания по завышенным ценам.

Кадровые перестановки в Минобороны: что известно

Как писал Фокус ранее, Марьяна Безуглая 5 февраля сообщила, что на закрытом заседании фракции Верховной Рады "Слуга народа" решили уволить министра обороны Алексея Резникова и главу Минстратегпром Павла Рябкина. Информацию тогда также подтвердил нардеп Давид Арахамия, заявив, что "война диктует кадровую политику".

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Резников может возглавить Министерство стратегических отраслей промышленности вместо Рябкина. А на место Резникова якобы планировалось оставить начальника ГУР Буданова.

Однако позже, 6 февраля, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Министр обороны Украины Алексей Резников пока что остается возглавлять оборонное ведомство.

Напомним также, 13 февраля сообщалось, что министр обороны Алексей Резников отправился на заседание контактной группы "Рамштайн-9", которая состоится на авиабазе ВВС США в Германии14 февраля.