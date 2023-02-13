"Уже подав документи": Резніков анонсував нові кадрові зміни в Міноборони

За словами голови Міністерства оборони України, йдеться про призначення його заступників. Міністр переконаний, що це допоможе підвищити ефективність роботи відомства.

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Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував призначення нових заступників у оборонному відомстві. Про це глава Міноборони повідомив на своїй Facebook-сторінці 13 лютого.

"Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра", — поінформував громадськість Резніков.

Фото: Скриншот

Видання "Українська правда" з посиланнями на свої джерела повідомляє, що заступниками міністра оборони можуть стати:

волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега;

нардеп V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко.

Що сталося із заступниками міністра оборони?

9 лютого міноборони України Олексій Резніков на тлі скандалу із закупівлями для армії за завищеними цінами повідомив, що минулого року загалом 621 чиновника з оборонного відомства та ЗСУ притягнули до відповідальності за підсумками внутрішніх розглядів.

Після публікації резонансного розслідування посад позбулися два заступники міністра оборони. Звільнився В'ячеслав Шаповалов, якого пізніше помістили в СІЗО, а також керівник департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, якого на початку лютого затримала СБУ.

Скандал із закупівлями продуктів у Міноборони

21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування, де йдеться про те, що МО України розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України. Судячи з документів, які потрапили до журналіста, Міноборони замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча в столиці роздрібна ціна становить 7 і 9 грн відповідно.

Наступного дня, 22 січня, Міноборони опублікувало заяву, де сказано, що інформація про закупівлі нібито поширюється з ознаками навмисних маніпуляцій і вводить в оману громадськість.

23 січня нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель відомством продуктів харчування за завищеними цінами.

Кадрові перестановки в Міноборони: що відомо

Як писав Фокус раніше, Мар'яна Безугла 5 лютого повідомила, що на закритому засіданні фракції Верховної Ради "Слуга народу" вирішили звільнити міністра оборони Олексія Резнікова та голову Мінстратегпрому Павла Рябікіна. Інформацію також підтвердив нардеп Давид Арахамія, заявивши, що "війна диктує кадрову політику".

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Резніков може очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості замість Рябікіна. А на місце Резнікова нібито планувалося поставити начальника ГУР Буданова.

Однак пізніше, 6 лютого, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Міністр оборони України Олексій Резніков поки що залишається очолювати оборонне відомство.

Нагадаємо також, 13 лютого повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков вирушив на засідання контактної групи "Рамштайн-9", яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Німеччині 14 лютого.