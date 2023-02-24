"Історичний кадр": який вигляд мав повітряний простір України в день вторгнення (фото)

Першого дня великої війни десятки російських літаків розташовувалися навколо України, вони буквально оточували країну з трьох сторін. Ворог планував придушити й знищити українську авіацію та засоби ППО.

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24 лютого 2022 року російська армія розпочала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Тепер у мережі опублікували фотографію того, який вигляд мало вторгнення з неба та води.

На фото показано геоінформаційну систему Повітряних сил "Віраж-планшет". На ній видно, скільки російських літаків було в повітрі навколо України, а також запущені ракети. Початковий план ВКС РФ передбачав ракетним ударом паралізувати українську армію та скувати протиповітряну оборону. Однак завдяки розосередженню українських літаків і засобів ППО цього вдалося уникнути.

[ + – ] Активність ворожої авіації над Україною

Окрім цього, OSINT-аналітик опублікував вихід двох кораблів "Карпати" й RYSY з Одеси. Хід кораблів почався об 11-й ранку, коли війська РФ уже як мінімум 6 годин вели повномасштабний наступ.

[ + – ] Вихід корабля RYSY з порту Одеси

У ніч із 23 на 24 лютого, а також уже вдень 24 лютого українські й інші літаки спішно покидали територію України чи піднімалися в небо. Так вдалося врятувати авіацію Повітряних сил, а пасажирським компаніям — вивезти повітряні судна з-під удару.

Нагадаємо, Фокус підготував список усіх ключових і важливих подій російсько-української війни.

24 лютого глава ДПСУ Сергій Дейнеко заявив, що якщо ворог спробує зайти з боку Білорусі, то він там і залишиться. Україна готова до таких дій.