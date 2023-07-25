Росіяни застосували нову тактику ударів дронами Shahed: чого і як вони домагаються
Замість того щоб одразу летіти до своїх цілей, дрони кружляють над Києвом та іншими регіонами України. На думку Сергія Бескрестнова, для цього росіянам потрібні цивільні модеми Iridium і зрадники в ЗСУ.
У ніч на 25 липня росіяни застосували незвичайну тактику застосування іранських дронів-камікадзе Shahed. Про це український військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" розповів на своїй сторінці у Facebook.
Дивні польоти дронів Shahed
За інформацією експерта, під час нальоту безпілотники Shahed не одразу атакували цілі, а "кружляли" навколо Києва та над іншими областями України. Сергій Бескрестнов нагадав, що такі далекобійні дрони не керуються операторами вручну, а летять за заздалегідь визначеними координатами, тобто, "кола" були заздалегідь сплановані й запрограмовані окупантами.
"Такі маневри — це або просто вимотування, або промацування ППО, — припустив експерт. — Якщо такі маневри — це промацування, то зазвичай далі йде ракетний удар. Інакше актуальність промацування швидко застаріває. Якщо удару немає, то завдання у "кіл" було витратити ракети нашої ППО. Наш противник, на жаль, вчиться і застосовує все нові тактики".
Як зазначив Бескрестнов, щоб російські військові могли зрозуміти, де дрони Shahed можуть вільно пролетіти, а де їх збиває протиповітряна оборона, їм необхідна одна з таких речей: модем Iridium на борту або дані системи "Віраж".
Супутниковий зв'язок Iridium: навіщо потрібен дронам Shahed
Видання Defence Express ще 2022 року писало, що експерти виявили в блоці управління польотом БПЛА Shahed-131 функцію підключення до блоку з мережею комерційного супутникового зв'язку Iridium. Самого блоку всередині дрона не виявилося, але плати з модемами вільно продаються на цивільному ринку. Технологія дає змогу отримувати з дрона телеметрію і змінювати план польоту в онлайн-режимі.
У березні 2023 року Сергій Бескрестнов звернув увагу, що дрони Shahed почали випромінювати загадкові сигнали під час польоту над Україною. Діапазон частот відповідає сигналам супутникової мережі Iridium, тож експерт припустив — росіяни встановили на БПЛА відповідний модем. Тоді Сергій не став розголошувати, як саме окупанти можуть застосовувати таку технологію.
Варто зазначити, що штаб-квартира компанії Iridium розташована у США, але вона надає послуги РФ. Наприклад, влітку 2022 року уряд РФ повідомив, що компанія дозволила використовувати свої частоти зв'язку на території Росії ще 10 років.
Система "Віраж": як зрадники зливають дані
"Віраж-Планшет" — це об'єднана система управління, до якої входять технології для виявлення повітряних загроз. Як повідомляв у Facebook фонд "Повернись живим", вона діє в Україні ще з 2012 року.
Волонтерка Марина Комарова 2016 року писала, що розробники ПЗ запропонували військовим нову систему оповіщення від командира взводу до командира бойової машини або зенітного розрахунку за допомогою радіомодемів типу "Рута-ДМ_2400 мод А", які передають дані на планшети. За її словами, на той момент система "Віраж" уже пройшла польові випробування.
У березні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернув увагу, що в Telegram-каналах почали часто з'являтися скріншоти із системи "Віраж-планшет". На них відображені ракети і БПЛА, які бачать українські війська ППО. За словами Ігната, завдяки цим даним окупанти можуть бачити сліпі зони в українській системі оборони.
В ефірі телеканала "Київ 24" Сергій Бескрестнов пояснив, що в Україні багато військових мають доступ до системи "Віраж-Планшет", і дехто з них може навмисне зливати секретну інформацію, а потім вона потрапляє у ЗМІ. 20 липня експерт звернув увагу на появу таких скріншотів у проросійських Telegram-каналах і закликав знайти джерело витоку, пізніше він написав, ніби одного зі "зрадників" відшукали силовики.
"Якщо це був би одноразовий прецедент: хтось відправив родичу своєму похвалитися, що в нього є така система, то це півбіди. А тут третю добу поспіль з інтервалом у кілька годин хтось передає росіянам інформацію, тому ми говоримо про банальну зраду. Хтось допускає цей витік... Я думаю, це одна людина", — висловився Флеш.
Керівник російської некомерційної організації "Центр розвитку транспортних технологій" Олексій Рогозін порівняв "Віраж-Планшет" із сервісом Flightradar, що показує переміщення літаків, але в цьому разі система показує тільки місце розташування російської пілотованої авіації і безпілотників. За його даними, система збирає дані як від розвідувальних служб України і НАТО, так і цивільних джерел, наприклад, камер спостереження.Важливо