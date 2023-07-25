"Мы должны быть готовы к атакам": Игнат о новом иранском дроне Shahed-149 Gaza (видео)

По словам представителя командования ВС ВСУ, нам нужно срочно развивать свою отрасль беспилотной авиации.

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На днях Иран представил очередную версию своих смертоносных дронов Shahed-149 Gaza, которые могут пролетать до 7 000 км. Журналисты в эфире всеукраинского телемарафона поинтересовались у спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната: насколько этот дрон опасен для Украины и может ли Иран поделиться ним с армией РФ.

По словам Игната, у него нет точной информации на этот счет, но поскольку между Россией и Ираном существует тесная связь, в том числе и в поставках как дронов, так и технологий для их производства, то такой вариант исключать нельзя.

"Мы должны быть готовы к атакам любых дронов. Иран все может передать России… Тот самый "Араш-2", похожий на крылатую ракету, — об этом тоже шла речь. Поэтому надо быть готовым к таким вещам, потому что беспилотники будут и в дальнейшем применяться", — подчеркнул Игнат.

Shahed-149 Gaza и установка для ракет в его корпусе Фото: iswnews

Спикер добавил, что украинская армия отражает атаки не только привычных уже Shahed-136: силы ПВО уже не раз сбивали более "свежие" разведывательные дроны Qods Mohajer-6. По мнению Юрия Игната, Украина должна как можно быстрее сделать все возможное для создания собственной индустрии производства всех типов беспилотников.

Юрий Игнат об опасности Shahed-149 Gaza

Мы уже писали, что Иран на днях продемонстрировал новый дрон Shahed-149 Gaza, отличительной особенностью которого является огромная дальность полета – до 7 000 км. Беспилотник может использоваться как для разведки, так и для ударов по обнаруженным целям с помощью ракет, запускаемым с борта его корпуса.

Так же Фокус сообщал, что в России уже запустили крупноузловую сборку дронов Shahed-136 из иранских комплектующих. Журналисты выяснили, что в колледже "Алабуга Политех" дети вынуждены не только собирать беспилотники, но и выполнять низкоквалифицированную работу, к которой преимущественно привлекают студенток из Африки. По данным журналистов, несовершеннолетние получают за свой труд оплату в размере 30-40 тысяч рублей. Сами студенты жалуются на отсутствие доплат за переработки и работу на выходных.