Налеты дронов на Москву станут рутиной, но не помогут Украине победить, — офицер ВСУ

Чтобы одолеть Россию, украинцам необходимо наносить массово наносить удары по военно-промышленным объектам, а для этого надо очень много БПЛА.

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Беспилотники все чаще атакуют Москву, и совсем скоро в этом не будет ничего удивительного, однако Украина пока не может эффективно поражать военные объекты и предприятия на территории России. Офицер Вооруженных сил Украины и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов объяснил причины в колонке издания "Зеркало недели".

Он обратил внимание, что дроны впервые ударили по Москве 3 мая, поразив Кремль, следующая атака была 30 мая, потом 4 июля, 24 июля, 30 июля и, наконец, 1 августа. В последнем случае перерыв между налетами cоставил всего 2 дня.

"Как видим, дроны стали прилетать в Москву чаще, и через месяц-два такие налеты будут уже рутиной", — предположил Юрий Касьянов.

Министерство обороны и другие украинские ведомства сообщают об увеличении производства дронов, снарядов и прочего на сотни процентов, однако, по мнению, военного, их количества все равно не хватит, чтобы одержать победу в войне. Да и большие объемы помощи, оказываемой Украине союзниками, указывает на недостаток собственных сил. Весной на Москву полетели всего два БПЛА, а теперь их запускают десятками, но это не окажет решающего эффекта.

"Очевидно, что единичные случаи демонстрации наших возможностей, психологическое давление на противника не могут заменить системных и массовых беспилотных бомбардировок военных объектов, предприятий военно-промышленного комплекса, пресловутых "центров принятия решений". А до этого еще очень далеко", — заявил Юрий Касьянов.

Выход из ситуации эксперт видит в создании нового Министерства оборонной промышлености во главе со специалистами. Оно должно объединить производителей беспилотников и устранить хаос, когда десятки ведомств по отдельности заказывают множество разных моделей дронов, которые похожи по функционалу и характеристикам, но отличаются ценой и стоимостью эксплуатации.

Ранее Юрий Касьянов уже предлагал унифицировать дроны в Украине и придерживается этой идеи. По его мнению, достаточно выделить семь типов беспилотников, провести конкурс, выбрать самые лучшие модели и всей страной производить их для армии. Юрий Касьянов уверяет, что это значительно поможет украинским военным, которым сейчас сложно работать с разными типами боеприпасов, систем сброса, пультами и системами управления.

Писали также, какие украинские дроны могли атаковать Россию. Эксперты изучили кадры и обломки беспилотников, а затем определили три модели.