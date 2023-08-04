Атаковать с осторожностью: эксперт назвал хитрость оккупантов с РЭБ "Поле-21"

Военный эксперт по связи попросил операторов беспилотников с осторожностью атаковать базовые станции, так как некоторые из них может принадлежать украинской стороне.

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Российские военные подключают свои модули радиоэлектронной борьбы "Поле-21" к вышкам мобильной связи и сбивают с толку операторов беспилотников. Об этом военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов написал на своей странице в Facebook.

Командир роты ударных беспилотников ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди разместил на своем канале в Telegram видео работы одного из украинских экипажей. На нем FPV-дроны атаковали средство радиоэлектронной борьбы, установленное на вышке мобильной связи. Роберт Бровди заявил, что воины уничтожили систему "Поле-21", после чего в полосе длиной 15 км снова появились сигналы спутниковой навигации GPS, которые до этого "глушились", и другие дроны смогли свободно летать.

Вскоре после этого Сергей Флэш написал пост, в котором указал на хитрость, применяемую захватчиками. Он заявил, что уничтоженный дронами объект — это не система "Поле-21", а модуль базовой станции сотовой связи RRU Flexi Nokia.

"Очевидно перебили кабель на антенну, откуда и работал РЭБ. "Поле-21", стоит внизу в контейнере и может подключаться к антеннам 1800 диапазона снизу по фидеру или использовать свои антенны и свои кабеля", — написал Бескрестнов.

Он попросил операторов беспилотников с осторожностью атаковать базовые станции, так как они принадлежат Украине, даже если находятся на оккупированной территории. После прекращения боевых действий инфраструктуру придется восстанавливать, чтобы работала мобильная связь. А установлены ли на таких вышках комплексы РЭБ, достоверно могут сказать только радиоразведчики.

Что такое система РЭБ "Поле-21"

Эта система подавляет спутниковую навигацию, а также мешает украинским военным запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic. Средство РЭБ представляет собой несколько (от одной до трех) антенн мощностью до 100 ватт каждая. Три антенны обеспечивают три сектора по 120 градусов по горизонтали и 25 градусов по вертикали. Россияне заявляют о дальности работы 25-75 км. Российские военные могут управлять этим комплексом даже дистанционно.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику.

Мы также писали о том, что ВС РФ устанавливают модули РЭБ "Поле-21" на домах и вышках связи. Небольшие антенны подавляют системы спутниковой навигации на расстоянии более 20 км и мешают летать дронам.