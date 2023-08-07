"Выбиваем врага с позиций": дрон ВСУ лишил оккупантов "глаз" в Бахмуте (видео)

Украинские военные снесли комплексы разведки, которые россияне поставили в некогда жилом секторе разрушенного города.

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Украинские военные с помощью беспилотных летальных аппаратов уничтожили разведывательную станцию Вооруженных сил Российской Федерации в городе Бахмут. Соответсвующее видео опубликовал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале в понедельник, 7 августа.

"Работа продолжается. Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", — подписал он видеокадры.

На видео видно, как дрон-камикадзе летит к своей цели — комплексу видеонаблюдения, который российские военные прикрепили высоко над землей. Беспилотник пролетает разрушенный частный сектор и приближается к многоэтажкам, пострадавшим от пожара. Именно вблизи них и размещена разведстанция оккупантов. Беспилотник врезается в нее и выводит из строя.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Украинские военные продолжают выбивать оккупантов с позиций возле Бахмута. В воскресенье, 6 августа, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как успешно выбили врага и закрепились на его позициях.

В свою очередь Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 августа сообщил о том, что на Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка и Северное Донецкой области.

Сам Бахмут остается "мертвым" городом: большинство жилых зданий и объектов инфраструктуры разрешены и не подлежат восстановлению. Горожанам в таких условиях жить невозможно.

Напомним, в начале августа беспилотник СБУ разнес танк под Бахмутом. Российские военные замаскировали танк в посадке, но украинский дрон все равно ударил по бронированной машине, после чего она загорелась.

Кроме того в начале июля ВСУ "выкололи глаза" оккупантам, уничтожив дорогостоящую РЛС "Зоопарк". РЛС двигалась на открытом пространстве, поэтому ее без труда "заметил" украинский дрон-разведчик и вычислил необходимые координаты. После этого военные запустили ударный беспилотный летальный аппарат, который и поразил технику оккупантов.