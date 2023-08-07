"Вибиваємо ворога з позицій": дрон ЗСУ позбавив окупантів "очей" у Бахмуті (відео)

Українські військові знесли комплекси розвідки, які росіяни поставили в колись житловому секторі зруйнованого міста.

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Українські військові за допомогою безпілотних летальних апаратів знищили розвідувальну станцію Збройних сил Російської Федерації в місті Бахмут. Відповідне відео опублікував генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі в понеділок, 7 серпня.

"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", — підписав він відеокадри.

На відео видно, як дрон-камікадзе летить до своєї мети — комплексу відеоспостереження, який російські військові прикріпили високо над землею. Безпілотник пролітає зруйнований приватний сектор і наближається до багатоповерхівок, які постраждали від пожежі. Саме поблизу них і розміщена розвідстанція окупантів. Безпілотник врізається в неї і виводить з ладу.

Яка ситуація в Бахмуті зараз

Українські військові продовжують вибивати окупантів із позицій біля Бахмута. У неділю, 6 серпня, бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як успішно вибили ворога і закріпилися на його позиціях.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 серпня повідомив про те, що на Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі на північний схід від Діліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка та Північне Донецької області.

Сам Бахмут залишається "мертвим" містом: більшість житлових будівель та об'єктів інфраструктури дозволені та не підлягають відновленню. Городянам у таких умовах жити неможливо.

Нагадаємо, на початку серпня безпілотник СБУ розніс танк під Бахмутом. Російські військові замаскували танк у посадці, але український дрон все одно вдарив по броньованій машині, після чого вона загорілася.

Крім того, на початку липня ЗСУ "викололи очі" окупантам, знищивши дорогу РЛС "Зоопарк". РЛС рухалася на відкритому просторі, тому її без зусиль "помітив" український дрон-розвідник і вирахував необхідні координати. Після цього військові запустили ударний безпілотний летальний апарат, який і вразив техніку окупантів.