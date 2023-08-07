"Умные" боксы будут выдавать лекарства: украинцы представили новое изобретение

Пациенты смогут хранить опасные медикаменты у себя дома, но получить их смогут только с разрешения врачей.

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Студенты Житомирской политехники сконструировали PillMate — интеллектуальный бокс, который будет выдавать пациенту лекарства дистанционно по назначению врача. Об этом говорится в материале, который опубликовало медиа dev.ua в понедельник, 7 августа.

Свою разработку команда представила на форуме для разработчиков YEP Hardware Engineering Hackathon. По задумке PillMate должен защитить людей от передозировки медикаментов, которые могут плохо повлиять на здоровье.

У PillMate есть несколько ячеек для разнообразных препаратов. Однако самостоятельно открыть их пациент не сможет. Для того чтобы получить лекарства, человеку нужно связаться со своим лечащим врачом и получить одобрение на прием препаратов. Решение лечащего врача можно получить и с помощью специально созданного для таких целей Telegram-бота. После того как все формальности улажены, открывается ячейка и пациент может получить свой препарат.

Разработчики говорят о том, что их устройство принципиально отличается от всех подобных, которые уже представлены на рынке. Во-первых, оно работает под удаленным контролем. Во-вторых, абсолютно защищенный бокс, который нельзя открыть собственноручно. Стартаперы намерены запустить PillMate в массовое производство. Ориентировочная цена составляет $100, а подписка на специальную программу к боксу — $5.

В будущем у команды разработчиков в планах интегрировать свое устройство с eHealth, а также создать персональные ингаляторы для медицинского каннабиса.

Ранее СМИ писали о том, что в Украине студенты собрали уникальную систему для дронов и презентовали ее на YEP Hardware Engineering Hackathon. Один комплекс стоит 18 тысяч гривен, что намного дешевле аналогов, а собирается всего за 5 часов.

А в июне стало известно, что военные могут получить гаджеты с ИИ, которые их защитят от вирусов и химического оружия. С помощью этих устройств гораздо проще отслеживать здоровье солдат, чем постоянно брать у них анализы, говорят ученые.