"Розумні" бокси видаватимуть ліки: українці представили новий винахід

Пацієнти зможуть зберігати небезпечні медикаменти у себе вдома, але отримати їх зможуть тільки з дозволу лікарів.

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Студенти Житомирської політехніки сконструювали PillMate — інтелектуальний бокс, який видаватиме пацієнту ліки дистанційно за призначенням лікаря. Про це йдеться в матеріалі, який опублікувало медіа dev.ua у понеділок, 7 серпня.

Свою розробку команда представила на форумі для розробників YEP Hardware Engineering Hackathon. За задумом PillMate має захистити людей від передозування медикаментів, які можуть погано вплинути на здоров'я.

У PillMate є кілька комірок для різноманітних препаратів. Однак самостійно відкрити їх пацієнт не зможе. Для того, щоб отримати ліки, людині потрібно зв'язатися зі своїм лікарем і отримати схвалення на приймання препаратів. Рішення лікаря можна отримати й за допомогою спеціально створеного для таких цілей Telegram-бота. Після того як усі формальності залагоджені, відкривається осередок і пацієнт може отримати свій препарат.

Розробники говорять про те, що їхній пристрій принципово відрізняється від усіх подібних, які вже представлені на ринку. По-перше, він працює під віддаленим контролем. По-друге, абсолютно захищений бокс, який не можна відкрити власноруч. Стартапери мають намір запустити PillMate у масове виробництво. Орієнтовна ціна становить $100, а підписка на спеціальну програму до боксу — $5.

У майбутньому у команди розробників у планах інтегрувати свій пристрій з eHealth, а також створити персональні інгалятори для медичного канабісу.

Раніше ЗМІ писали про те, що в Україні студенти зібрали унікальну систему для дронів і презентували її на YEP Hardware Engineering Hackathon. Один комплекс коштує 18 тисяч гривень, що набагато дешевше від аналогів, а збирається всього за 5 годин.

А в червні стало відомо, що військові можуть отримати гаджети з ШІ, які їх захистять від вірусів і хімічної зброї. За допомогою цих пристроїв набагато простіше відстежувати здоров'я солдатів, ніж постійно брати в них аналізи, кажуть учені.