"Плохая связь уйдет в прошлое": Федоров рассказал, как ускорят Интернет в Украине

Проект закона должен позволить людям пользоваться 4G в селах благодаря нацроумингу, мониторить скорость интернета и влиять на улучшение связи.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект, который должен улучшить работу интернета. Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале написал, как нововведения изменят жизнь украинцев.

Речь идет о работе в стране быстрого интернета, национального роуминга и спид-тестах. Федоров считает, что изменения позволят людям пользоваться 4G в селах благодаря нацроумингу, мониторить скорость интернета и влиять на улучшение связи

Речь идет о законопроекте №9463 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений законодательства в сфере электронных коммуникаций". Его инициаторами выступили нардепы Михаил Крячко, Антон Швачко, Сергей Ларин, Кира Рудик, Виктория Подгорная и Сергей Штепа. Этот документ предусматривает следующее:

Национальный роуминг в Украине

Вице-премьер-министр рассказал о том, что сегодня более 5 тысяч населенных пунктов имеют покрытие только от одного из трех мобильных операторов. Поэтому люди, которые посещают или проезжают такие села, могут полностью терять связь. А зарегистрированный законопроект поможет украинцам быть постоянно онлайн.

Интернет будущего

Михаил Федоров отметил, что сейчас государство не имеет права мониторить скорость интернета и влиять на его улучшение. Законопроект официально определит одним из показателей качества скорость мобильного интернета. Эти изменения помогут обеспечить по всей стране достаточную скорость для "зумов" с коллегами, постинга фото и видео и обмена файлами без Wi-Fi.

Спид-тесты

Проект закона позволит людям делать спид-тесты и сообщать о территориях, где есть проблемы со связью. Результаты с низким качеством будут законным основанием, чтобы проверить на локациях связь и стимулировать операторов улучшить ее.

Напомним, в начале июля стало известно, что инженеры создают "независимый" интернет для военных, который будет работать в любой точке мира. Армейский проект DEUCSI должен объединить коммерческие спутники и наземные станции для сверхбыстрой передачи информации между подразделениями на поле боя.

А в начале июня СМИ писали о том, что лазерный интернет будет работать быстрее и стоить дешевле, чем обычный. Устройства размером со светофор передают друг другу сигналы в виде лучей. Они обходятся дешевле, чем прокладка оптоволокна, при этом не уступает по скорости.