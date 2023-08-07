"Поганий зв'язок піде в минуле": Федоров розповів, як прискорять Інтернет в Україні

Проєкт закону має дозволити людям користуватися 4G у селах завдяки нацроумінгу, моніторити швидкість інтернету і впливати на поліпшення зв'язку.

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У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт, який має поліпшити роботу інтернету. Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі написав, як нововведення змінять життя українців.

Йдеться про роботу в країні швидкого інтернету, національного роумінгу та спід-тести. Федоров вважає, що зміни дадуть змогу людям користуватися 4G у селах завдяки нацроумінгу, моніторити швидкість інтернету і впливати на поліпшення зв'язку

Йдеться про законопроєкт №9463 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій". Його ініціаторами виступили нардепи Михайло Крячко, Антон Швачко, Сергій Ларін, Кіра Рудик, Вікторія Підгірна та Сергій Штепа. Цей документ передбачає таке:

Національний роумінг в Україні

Віцепрем'єр-міністр розповів про те, що сьогодні понад 5 тисяч населених пунктів мають покриття лише від одного з трьох мобільних операторів. Тому люди, які відвідують або проїжджають такі села, можуть повністю втрачати зв'язок. А зареєстрований законопроєкт допоможе українцям бути постійно онлайн.

Інтернет майбутнього

Михайло Федоров наголосив, що наразі держава не має права моніторити швидкість інтернету та впливати на його покращення. Законопроєкт офіційно визначить одним із показників якості швидкість мобільного інтернету. Ці зміни допоможуть забезпечити по всій країні достатню швидкість для "зумів" із колегами, постингу фото і відео та обміну файлами без Wi-Fi.

Спід-тести

Проєкт закону дозволить людям робити спід-тести та повідомляти про території, де є проблеми зі зв'язком. Результати з низькою якістю будуть законною підставою, щоб перевірити на локаціях зв'язок і стимулювати операторів поліпшити його.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що інженери створюють "незалежний" інтернет для військових, який працюватиме в будь-якій точці світу. Армійський проєкт DEUCSI має об'єднати комерційні супутники та наземні станції для надшвидкої передачі інформації між підрозділами на полі бою.

А на початку червня ЗМІ писали про те, що лазерний інтернет працюватиме швидше і коштуватиме дешевше, ніж звичайний. Пристрої розміром зі світлофор передають один одному сигнали у вигляді променів. Вони обходяться дешевше, ніж прокладка оптоволокна, водночас не поступаються за швидкістю.