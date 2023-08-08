Ученые создали сверхмощную батарею с быстрой зарядкой: она улучшит дроны и авто
Новая технология сделает литий-ионные аккумуляторы на 50% вместительнее и эффективнее. Такие батареи появятся на рынке уже в 2024 году.
Производитель аккумуляторов Amprius Technologies заявляет, что добился нового прорыва в технологии аккумуляторов для дронов и электромобилей, говорится в пресс-релизе компании. Ученым удалось создать сверхмощный литий-ионный аккумулятор с высокой энергией, который обеспечит большую тяговую мощность и запас энергии.
В своей новой батарее инженеры использовали необычные материалы, например, аноды из кремниевых нанопроволок, которые обеспечивают более высокую плотность энергии, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы, большинство из которых сделаны с анодами на основе графита или углерода. Кремниевые аноды могут хранить до 10 раз больше атомов лития и, следовательно, обеспечивают значительно более высокую зарядную способность, чем другие типы литий-ионных аккумуляторов.
Инженерам удалось достичь плотности энергии в 400 Втч/кг, одновременно получая впечатляюще высокую скорость зарядки аккумулятора 10C. В Amprius говорят, что новая батарея может заряжаться от нуля до 80 процентов менее чем за шесть минут.
Для сравнения, аккумуляторы, которые сегодня питают электромобили, имеют пиковую скорость разряда около 5С. Так называемый "C-скорость" представляет собой скорость, с которой батарея разряжается относительно ее максимальной емкости. Аккумулятор с рейтингом 10C будет полностью заряжаться и разряжаться в два раза быстрее, чем аккумулятор с рейтингом 5C.
Эта новая батарея может использоваться для питания дронов, грузовых квадрокоптеров, электросамолетов с системой eVTOL, и, конечно же, электромашин. Согласно данным Amprius, их сверхмощный аккумулятор позволит электромобилям разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,5 секунды — быстрее, чем любой электромобиль на рынке сегодня.
"Наш новый элемент обеспечивает впечатляющие характеристики удельной мощности и плотности энергии, примерно на 200% выше, чем у традиционных графитовых элементов, при этом достигая скорости разряда 10C, что значительно расширяет возможности применения и повышает экономическую эффективность", — заявляет генеральный директор Amprius Кан Сун.
Еще одним преимуществом новых батарей является их уменьшенная масса и объем. Это позволит дронам нести больше полезной нагрузки, а автомобилям получить больше запаса хода за счет уменьшения веса. Новый аккумулятор имеет удельную мощность 3500 Вт/кг в стандартных условиях разряда и максимальную мощность 4400 Вт/кг при меньшей глубине разряда (т. е. при низком уровне заряда аккумулятора).
Ожидается, что новые батареи появятся на рынке в 2024 году, и Amprius заявляет, что к концу этого года у них будут образцы для потенциальных клиентов. Компания уже поставляет аккумуляторные батареи для некоторых производителей дронов и является одним из поставщиков для создания дронов-камикадзе Switchblade 300 Block 20.
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