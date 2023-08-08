Ученые создали сверхмощную батарею с быстрой зарядкой: она улучшит дроны и авто

Новая технология сделает литий-ионные аккумуляторы на 50% вместительнее и эффективнее. Такие батареи появятся на рынке уже в 2024 году.

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Производитель аккумуляторов Amprius Technologies заявляет, что добился нового прорыва в технологии аккумуляторов для дронов и электромобилей, говорится в пресс-релизе компании. Ученым удалось создать сверхмощный литий-ионный аккумулятор с высокой энергией, который обеспечит большую тяговую мощность и запас энергии.

В своей новой батарее инженеры использовали необычные материалы, например, аноды из кремниевых нанопроволок, которые обеспечивают более высокую плотность энергии, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы, большинство из которых сделаны с анодами на основе графита или углерода. Кремниевые аноды могут хранить до 10 раз больше атомов лития и, следовательно, обеспечивают значительно более высокую зарядную способность, чем другие типы литий-ионных аккумуляторов.

Инженерам удалось достичь плотности энергии в 400 Втч/кг, одновременно получая впечатляюще высокую скорость зарядки аккумулятора 10C. В Amprius говорят, что новая батарея может заряжаться от нуля до 80 процентов менее чем за шесть минут.

Производитель обещает, что новые аккумуляторы будут готовы уже в 2024 году Фото: Amprius Technologies

Для сравнения, аккумуляторы, которые сегодня питают электромобили, имеют пиковую скорость разряда около 5С. Так называемый "C-скорость" представляет собой скорость, с которой батарея разряжается относительно ее максимальной емкости. Аккумулятор с рейтингом 10C будет полностью заряжаться и разряжаться в два раза быстрее, чем аккумулятор с рейтингом 5C.

Эта новая батарея может использоваться для питания дронов, грузовых квадрокоптеров, электросамолетов с системой eVTOL, и, конечно же, электромашин. Согласно данным Amprius, их сверхмощный аккумулятор позволит электромобилям разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,5 секунды — быстрее, чем любой электромобиль на рынке сегодня.

"Наш новый элемент обеспечивает впечатляющие характеристики удельной мощности и плотности энергии, примерно на 200% выше, чем у традиционных графитовых элементов, при этом достигая скорости разряда 10C, что значительно расширяет возможности применения и повышает экономическую эффективность", — заявляет генеральный директор Amprius Кан Сун.

За счет уменьшенного веса и объема эти батареи помогт увеличить мобильность дронов и электромашин Фото: Amprius Technologies

Еще одним преимуществом новых батарей является их уменьшенная масса и объем. Это позволит дронам нести больше полезной нагрузки, а автомобилям получить больше запаса хода за счет уменьшения веса. Новый аккумулятор имеет удельную мощность 3500 Вт/кг в стандартных условиях разряда и максимальную мощность 4400 Вт/кг при меньшей глубине разряда (т. е. при низком уровне заряда аккумулятора).

Ожидается, что новые батареи появятся на рынке в 2024 году, и Amprius заявляет, что к концу этого года у них будут образцы для потенциальных клиентов. Компания уже поставляет аккумуляторные батареи для некоторых производителей дронов и является одним из поставщиков для создания дронов-камикадзе Switchblade 300 Block 20.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые создали особую воздушную батарею, которая позволит гаджетам работать дольше. Твердотельная воздушная батарея имеет в качестве электролита полимер под названием нафион, которым заменили обычный жидкий электролит.