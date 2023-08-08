Науковці створили надпотужну батарею зі швидкою зарядкою: вона поліпшить дрони й авто

Нова технологія зробить літій-іонні акумулятори на 50% місткішими й ефективнішими. Такі батареї з'являться на ринку вже у 2024 році.

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Виробник акумуляторів Amprius Technologies заявляє, що домігся нового прориву в технології акумуляторів для дронів і електромобілів, ідеться в пресрелізі компанії. Ученим вдалося створити надпотужний літій-іонний акумулятор із високою енергією, який забезпечить велику тягову потужність і запас енергії.

У своїй новій батареї інженери використовували незвичні матеріали, наприклад, аноди з кремнієвих нанодротів, які забезпечують вищу щільність енергії, ніж традиційні літій-іонні акумулятори, більшість із яких зроблені з анодами на основі графіту або вуглецю. Кремнієві аноди можуть зберігати до 10 разів більше атомів літію і, отже, забезпечують значно вищу зарядну здатність, ніж інші типи літій-іонних акумуляторів.

Інженерам вдалося досягти щільності енергії 400 Втч/кг, одночасно отримуючи разюче високу швидкість зарядки акумулятора 10C. В Amprius кажуть, що нова батарея може заряджатися від нуля до 80 відсотків менш ніж за шість хвилин.

Виробник обіцяє, що нові акумулятори будуть готові вже у 2024 році Фото: Amprius Technologies

Для порівняння, акумулятори, які сьогодні живлять електромобілі, мають пікову швидкість розряду близько 5С. Так звана "C-швидкість" являє собою швидкість, із якою батарея розряджається відносн до її максимальної ємності. Акумулятор із рейтингом 10C буде повністю заряджатися та розряджатися вдвічі швидше, ніж акумулятор із рейтингом 5C.

Цю нову батарею можна використовувати для живлення дронів, вантажних квадрокоптерів, електролітаків із системою eVTOL і, звісно ж, електромашин. Згідно з даними Amprius, їхній надпотужний акумулятор дасть змогу електромобілям розганятися від 0 до 100 км/год лише за 1,5 секунди — швидше, ніж будь-який електромобіль на ринку сьогодні.

"Наш новий елемент забезпечує разючі характеристики питомої потужності і щільності енергії, приблизно на 200% вищі, ніж у традиційних графітових елементів, водночас досягаючи швидкості розряду 10C, що значно розширює можливості застосування та підвищує економічну ефективність", — заявляє генеральний директор Amprius Кан Сун.

За рахунок зменшеної ваги й об'єму ці батареї допоможуть збільшити мобільність дронів і електромашин Фото: Amprius Technologies

Ще однією перевагою нових батарей є їхня зменшена маса й об'єм. Це дасть змогу дронам нести більше корисного навантаження, а автомобілям — отримати більше запасу ходу внаслідок зменшення ваги. Новий акумулятор має питому потужність 3500 Вт/кг у стандартних умовах розряду й максимальну потужність 4400 Вт/кг за меншої глибини розряду (тобто за низького рівня заряду акумулятора).

Очікується, що нові батареї з'являться на ринку у 2024 році, і Amprius заявляє, що до кінця цього року в них будуть зразки для потенційних клієнтів. Компанія вже постачає акумуляторні батареї для деяких виробників дронів і є одним із постачальників для створення дронів-камікадзе Switchblade 300 Block 20.

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