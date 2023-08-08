Заменят полигоны: военные получат специалные шлемы виртуальной реальности OP-1 (видео)

VR-система Operator XR разработана в США и служит для тренировок в виртуальных миссиях с личным, а не виртуальным оружием.

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Австралийская армия приобрела передовую систему тактической подготовки в виртуальной реальности от американской компании Operator XR, сообщает The Defense Post. Технология, получившая название OP-1, позволяет солдатам выполнять виртуальные миссии или участвовать в них, используя свое собственное служебное оружие и снаряжение.

Вместо внешних компьютеров моделирование запускается с мощного планшета для повышения мобильности и простоты использования. По словам генерального директора Operator XR Уэйна Джонса, система виртуальной реальности является "надежным решением" для тренировки австралийской армии в городских условиях и в ближнем бою. При этом необязательно использовать большие полигоны или специально создавать декорации.

Система Operator XR достаточно компактна и позволяет тренироваться с собственным оружием Фото: Скриншот

Система OP-1 достаточно компактна и не обременяет своего оператора позволяя военным подразделениям в режиме реального времени получать информацию и обратную связь о том, как они реагируют на различные смоделированные сценарии поля боя. Технология работает полностью в автономном режиме, что позволяет проводить тренировки в местах, где нет интернета. VR-система OP-1 совместима со многими видами оружия, что еще больше повышает реалистичность и эффективность тренировок.

Как военные используют систему OP-1

Ранее сообщалось, что американские солдаты получат улучшенные VR-очки IVAS. Microsoft заработает на контракте с Пентагоном более $20 млрд, если исправила все недостатки в новой версии виртуальной системы. Виртуальные гарнитуры IVAS по задумке Microsoft и Пентагона должны усилить боеспособность солдат за счет улучшения связи, ситуационной осведомленности и компьютерному наведению на цель, а также встроенному тепловизору.

А вооруженные силы Хорватии и Эстонии протестировали новую виртуальную боевую систему Vegvisir от одноименного стартапа. Комплекс устанавливается на бронетехнику, собирает данные изнутри и снаружи машины, а затем выводит на VR-очки. Это позволяет солдатам видеть гораздо больше. Vegvisir — это информационный комплекс, собирающий данные с различных датчиков, как внутри машины, так и расположенных на ее корпусе, который помогает экипажу бронетехники лучше ориентироваться на поле боя, точнее наводиться на цель и получать всю важную информацию за пределами своего боевого транспорта.