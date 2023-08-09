КОРД уничтожил оккупантов, запускавших дроны на Херсонщине: как это произошло

Трое в гражданском забрались на крышу в Алешках и направили БПЛА в сторону деоккупированных территорий, но сами пострадали от дрона.

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В оккупированных Алешках (Херсонская область) бойцы подразделение особого назначения в Национальной полиции Украины "КОРД" с помощью беспилотного летального аппарата помешали российским оккупантом запускать дроны на уже освобожденную территорию. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале Министерства внутренних дел в среду, 9 августа.

Российские оккупанты выбрали плоскую крышу одного из многоэтажных домов в Алешках для запуска беспилотников. На видео можно заметить трех мужчин в гражданском, у один из которых держал в руках пульт управления. Операторы "КОРДа" провели операцию совместно со 126-й отдельной бригадой территориальной обороны, чтобы помешать атакам. Они направили к группе, стоящей на крыше, свой FPV-дрон со взрывчаткой, который нанес меткий удар. Оккупанты пытались сбежать на технический этаж, но взрыв настиг их раньше. Судя по кадрам, как минимум один из них получил ранение.

Разведывательный дрон записал, как пострадавшего оккупанта вынесли из дома и поместили в красную легковую машину. После этого видеозапись обрывается.

"Несколько уничтоженных противников и более безопасное небо", — отчиталась пресс-служба МВД в публикации.

Напомним, 2 августа в Алешках бойцы Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летального аппарата обезвредили оккупантов. Российские военные выгрузили оружие из грузовика и готовили его к бою, когда в них врезался беспилотник со взрывчаткой.

А в июле 2023 года дрон ВСУ уничтожил новейший российский танк "Прорыв". За время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже 22 танка "Прорыв", при этом на вооружении армии противника до этого состояло 100 единиц такой военной техники.