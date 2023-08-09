КОРД знищив окупантів, які запускали дрони на Херсонщині: як це сталося

Троє в цивільному забралися на дах в Олешках і спрямували БПЛА в бік деокупованих територій, але самі постраждали від дрона.

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В окупованих Олешках (Херсонська область) бійці підрозділу особливого призначення в Національній поліції України "КОРД" за допомогою безпілотного летального апарату завадили російським окупантом запускати дрони на вже звільнену територію. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ у середу, 9 серпня.

Російські окупанти обрали плоский дах одного з багатоповерхових будинків в Олешках для запуску безпілотників. На відео можна помітити трьох чоловіків у цивільному, в один з яких тримав у руках пульт управління. Оператори "КОРДу" провели операцію спільно зі 126-ю окремою бригадою територіальної оборони, щоб перешкодити атакам. Вони направили до групи, що стояла на даху, свій FPV-дрон із вибухівкою, який завдав влучного удару. Окупанти намагалися втекти на технічний поверх, але вибух наздогнав їх раніше. Судячи з кадрів, щонайменше один із них дістав поранення.

Розвідувальний дрон записав, як постраждалого окупанта винесли з дому і помістили в червону легкову машину. Після цього відеозапис обривається.

"Кілька знищених супротивників і більш безпечне небо", — відзвітувала пресслужба МВС у публікації.

Нагадаємо, 2 серпня в Олешках бійці Збройних сил України за допомогою безпілотного летального апарата знешкодили окупантів. Російські військові вивантажили зброю з вантажівки й готували її до бою, коли в них врізався безпілотник із вибухівкою.

А в липні 2023 року дрон ЗСУ знищив новітній російський танк "Прорив". За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили вже 22 танки "Прорив", водночас на озброєнні армії противника до цього перебувало 100 одиниць такої військової техніки.