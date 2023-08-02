Росіяни хотіли обстріляти ЗСУ з міномета, але дрон їм завадив (відео)

Окупанти вивантажили зброю з вантажівки та готували її до бою, коли в них врізався безпілотник із вибухівкою.

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Бійці Збройних сил України за допомогою безпілотного летального апарата знешкодили російських окупантів. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі волонтер Сергій Стерненко в середу, 2 серпня.

"Окупанти хотіли з міномета бити по наших людях. Але зміни в їхні плани вніс FPV-дрон", — підписав Стерненко відео.

На нам видно, як троє російських військових вивантажують з автомобіля міномет. Судячи з кадрів, відбувається це на околиці одного з окупованих українських міст. Спочатку окупантів "засікає" дрон-розвідник. Перевіривши обстановку, оператор скеровує у вказаний квадрат безпілотний летальний апарат із вибухівкою, який врізається в групу окупантів. На цьому трансляція відео переривається і на екрані з'являється напис про те, що дрон втратив зв'язок і вже не може передавати сигнал.

Судячи з водяних знаків на відео, операцію зі знищення військової техніки та живої сили противника провели бійці підрозділу особливого призначення в Національній поліції України "КОРД" і бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше військові показали, як підірвали дроном російський танк на передовій. Оператори запустили до техніки безпілотник. Кілька секунд він повисів над своєю метою, а потім скинув у відкритий люк танка боєприпас. Пролунав вибух і техніку одразу охопило потужне полум'я. Потім воно вщухло, але військова техніка ще продовжувала диміти.

А в липні 2023 року дрон ЗСУ знищив новітній російський танк "Прорив". За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили вже 22 танки "Прорив", водночас на озброєнні армії противника до цього перебувало 100 одиниць такої військової техніки.