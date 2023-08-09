Оккупанты нашли новый способ применения РЭР: что они прячут на крыша домов (фото)

Технологии радиоэлектронной разведки помогают ВС РФ перехватывать сигналы связи украинцев и определять местоположение их источников.

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Российские военные начали применять новую тактику, чтобы скрыть системы радиоэлектронной разведки от Сил обороны Украины. Об этом написал военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале в среду, 9 августа.

Как рассказал эксперт, в Украине ВС РФ используют пеленгаторы радиоразведки со специфическими антеннами в виде "люстр". Их "лучи" могут быть разной длины и разного количества, но внешний вид всегда похож. Устанавливать такие антенны надо повыше, а сверху они хорошо заметны украинским воинам, которые проводят аэроразведку с помощью дронов.

Прятать их в подвалы или чердаки оккупанты не могут — в таком случае техника попросту не работает, камуфляж тоже не помогает, поскольку маскировочное покрытие легко заметить на крыше здания с высоты полета дрона. Поэтому россияне додумались накрывать оборудование деревянными каркасами с черной пленкой.

Оккупанты укутали пеленгатор РЭБ на крыше черной пленкой

"Мне ребята присылают фото на опознание и если я считаю его важным, прошу разрешения показать всем после уничтожения объекта", — написал военный эксперт.

Напомним, ранее украинцам показали, как FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.

А несколько ранее стало известно, Россия завезла на фронт систему РЭБ "Пероед". По задумке разработчиков, комплекс должен создавать невидимый купол, защищающий от украинских дронов.