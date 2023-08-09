Окупанти знайшли новий спосіб застосування РЕР: що вони ховають на даху будинків (фото)

Технології радіоелектронної розвідки допомагають ЗС РФ перехоплювати сигнали зв'язку українців і визначати місце розташування їхніх джерел.

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Російські військові почали застосовувати нову тактику, щоб приховати системи радіоелектронної розвідки від Сил оборони України. Про це написав військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в середу, 9 серпня.

Як розповів експерт, в Україні ЗС РФ використовують пеленгатори радіорозвідки зі специфічними антенами у вигляді "люстр". Їхні "промені" можуть бути різної довжини й різної кількості, але зовнішній вигляд завжди схожий. Встановлювати такі антени треба вище, а зверху вони добре помітні українським воїнам, які проводять аеророзвідку за допомогою дронів.

Ховати їх у підвали або горища окупанти не можуть — у такому разі техніка просто не працює, камуфляж теж не допомагає, оскільки маскувальне покриття легко помітити на даху будівлі з висоти польоту дрона. Тому росіяни додумалися накривати обладнання дерев'яними каркасами з чорною плівкою.

Окупанти закутали пеленгатор РЕБ на даху чорною плівкою

"Мені хлопці надсилають фото на впізнання і якщо я вважаю його важливим, прошу дозволу показати всім після знищення об'єкта", — написав військовий експерт.

Нагадаємо, раніше українцям показали, як FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до мети.

А дещо раніше стало відомо, Росія завезла на фронт систему РЕБ "Пероед". За задумом розробників, комплекс має створювати невидимий купол, що захищає від українських дронів.