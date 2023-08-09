Догнал на середине Днепра : FPV-дрон уничтожил лодку с оккупантами (видео)

У берега отчаливающую лодку с российскими военными заметил разведывательный БПЛА, а через несколько минут оператор выпустил дрон-камикадзе.

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Украинские военные с помощью беспилотника-камикадзе уничтожили оккупантов, которые плыли в лодках по Днепру в районе Херсонской области. Соответсвующее видео опубликовал в своем Telegram-канале волонтер Сергей Стерненко в среду, 9 августа.

Оператор беспилотника "вел" российских военных с того момента, когда они на моторной лодке отплыли от берега. Украинский военный пустил дрон немного вперед по реке. Дождавшись, когда лодка прибыла в это место, оператор дал дрону команду атаковать. БПЛА поразил цель и связь с ним прервалась.

После этого военные начали оценивать обстановку с помощью дрона-разведчика. На снятых этим беспилотником кадрах видно, как взрывается лодка и несколько секунд еще продолжает плыть по инерции. Потом моторное средство останавливается и его быстро охватывает огонь. Судьба оккупантов, которые находились в лодке, неизвестна даже украинским военным. Они либо сгорели, либо утонули.

Судя по водяным знакам на видео, операцию по уничтожению военной техники и живой силы противника провели бойцы подразделение особого назначения в Национальной полиции Украины "КОРД" и бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны.

Напомним, 9 августа КОРД уничтожил оккупантов, запускавших дроны на Херсонщине. Трое в гражданском забрались на крышу в Алешках и направили БПЛА в сторону деоккупированных территорий, но сами пострадали от дрона.

А 2 августа россияне хотели обстрелять ВСУ из миномета, но дрон им помешал. Оккупанты выгрузили оружие из грузовика и готовили его к бою, когда в них врезался беспилотник со взрывчаткой.