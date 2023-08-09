Наздогнав на середині Дніпра : FPV-дрон знищив човен з окупантами (відео)

Біля берега човен із російськими військовими, що відчалював, помітив розвідувальний БПЛА, а через кілька хвилин оператор випустив дрон-камікадзе.

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Українські військові за допомогою безпілотника-камікадзе знищили окупантів, які пливли в човнах по Дніпру в районі Херсонської області. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі волонтер Сергій Стерненко в середу, 9 серпня.

Оператор безпілотника "вів" російських військових з того моменту, коли вони на моторному човні відпливли від берега. Український військовий пустив дрон трохи вперед по річці. Дочекавшись, коли човен прибув у це місце, оператор дав дрону команду атакувати. БПЛА вразив ціль і зв'язок із ним перервався.

Після цього військові почали оцінювати обстановку за допомогою дрона-розвідника. На знятих цим безпілотником кадрах видно, як вибухає човен і кілька секунд ще продовжує плисти за інерцією. Потім моторний засіб зупиняється і його швидко охоплює вогонь. Доля окупантів, які перебували в човні, невідома навіть українським військовим. Вони або згоріли, або потонули.

Судячи з водяних знаків на відео, операцію зі знищення військової техніки та живої сили противника провели бійці підрозділу особливого призначення в Національній поліції України "КОРД" і бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, 9 серпня КОРД знищив окупантів, які запускали дрони на Херсонщині. Троє в цивільному залізли на дах в Олешках і направили БПЛА в бік деокупованих територій, але самі постраждали від дрона.

А 2 серпня росіяни хотіли обстріляти ЗСУ з міномета, але дрон їм завадив. Окупанти вивантажили зброю з вантажівки і готували її до бою, коли в них врізався безпілотник із вибухівкою.