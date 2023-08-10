История компании WayForPay: больше, чем онлайн платежи

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Как WayForPay выросла из локального сервиса перевода средств в инновационную платформу для приема платежей. Система проводит более 400 тысяч транзакций в сутки и предоставляет услуги по приему онлайн-платежей для 35 тысяч онлайн-бизнесов ежемесячно. Клиенты – это интернет-магазины и ряд различных сервисов (например, такси, онлайн-продажа билетов и другие), а также предпринимателей, которые организовали и начали бизнес благодаря готовым платежным решениям.

В WayForPay считают себя молодым стартапом, который все еще много инвестирует именно в создание новых платежных решений, а также разработку и запуск инновационных инструментов для быстрого запуска интернет-бизнесов. Отсутствие бюрократизма на пути развития в компании считают большим плюсом, так как легче и быстрее принимаются решения внутри.

От идеи — к первому запуску

История WayForPay началась в 2014 году в Запорожье. Тогда интернет-холдинг Universal commerce group, развивавший различные e-commerce платформы, как например, наиболее известные Price.ua и Trud.ua, решил создать онлайн-сервис по приему платежей с карт от пользователей. Такой внутренний инструмент должен был сделать e-commerce проекты более конкурентными благодаря функции быстрой оплаты за интернет рекламу. На Price.ua в то время было зарегистрировано около 3 тысяч интернет-магазинов и мгновенные онлайн расчеты за переходы от пользователей были драйвером роста платформы. В процессе создания и развития проекта быстрых онлайн платежей с карт, его стоимость и сроки внедрения превысили запланированные. Так он значительно вышел за рамки инвестиционного плана и появилась идея развивать и монетизировать сервис как отдельный проект вне других существующих бизнесов.

Кроме создания технологической платформы одновременно нужно было получить государственную лицензию, которая дает право проводить онлайн платежи с карточек. Из-за сложной в то время разрешительной системы и непростых отношений с регулятором в тот момент, процесс лицензирования затянулся более чем на полтора года.

В 2015 году как выход из ситуации возникло временное решение: работать под чужой лицензией, такое ситуативное партнерство. То есть, WayForPay начал самостоятельно привлекать клиентов (онлайн-бизнесы) на платформу. Это приносило небольшой доход, но позволяло активно продвигать сервис для онлайн-бизнеса и параллельно дорабатывать платформу. За это время компания получила от пользователей одобрительные отзывы, а заинтересованность бизнеса в сервисе быстрых и безопасных платежей обеспечила компании развитие долгосрочных, устойчивых отношений с клиентами. Спрос со стороны бизнеса был высоким и отдельный новый проект WayForPay положил начало его роли поставщика надежных технологий и решений в области онлайн расчетов.

Получение собственной лицензии и движение вперед

В конце 2015 года WayForPay получила государственную лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. В первый год работы внедрили платежи в один клик, холдирование, регулярные оплаты. Команда активно работала над новыми идеями и инструментами. Понимая, что конкурировать с банками, имеющими огромную, сложившуюся годами клиентскую базу, будет крайне сложно, сосредоточились на потребностях предпринимателей, уже работающих в онлайне.

В то время на отечественном рынке не существовало удачных примеров успешных сервисов для онлайн платежей, поэтому к каждому новшеству приходили методом проб и ошибок. Приходилось постоянно импровизировать. Не все "взлетело", но неизменными всегда оставались цели: сделать для клиентов сложный процесс приема платежей простым, безопасным, прозрачным, быстрым и удобным.

2019-й год важных изменений

WayForPay первым интегрировал на украинском рынке возможность оплаты онлайн с помощью Google Pay, также доступным для продавцов онлайн стал Apple Pay.

Созданы и работают более 16 инструментов (на сегодняшний день их уже 18), за пользование которыми не взимается дополнительная оплата. Большинство платежных инструментов WayForPay позволяют начать бизнес без затрат на сторонние сервисы. Это не только прием платежей, но и ряд дополнительных настроек, которые помогают организовать бизнес-процесс. Платежные инструменты решают целый ряд задач клиентов без лишних затрат. Так предприниматель, работавший офлайн, получил возможность быстро создать собственный интернет-магазин, а ресторан – бесплатно сделать QR меню. WayForPay не получает никаких платежей за использование инструмента, комиссия взимается только в случае успешного платежа.

В это же время WayForPay со своими платежными продуктами и сервисами выходит на рынок Евросоюза, создана компания в Чехии и получена соответствующая лицензия.

Секрет успеха

В WayForPay говорят, что из 10 идей и разработок максимум три оказываются успешными, а другие так и не воплощаются в жизнь.

Главный капитал – люди. Их энергия, а также способность генерировать и отстаивать идеи убеждать позволяют двигаться и развивать компанию. В WayForPay есть команда "драйверов" – людей, присоединившихся к проекту с первых дней.

Главный фокус – онлайн-бизнесы. Восемь лет назад банковский сектор был сосредоточен в основном на массовом клиенте – физических лицах или крупных корпоративных клиентах. Ставший уже устойчивым, процесс перетекания многих бизнесов в интернет в банках игнорировали и для них мало что создавалось из дополнительных сервисов и услуг. В WayForPay обратили внимание на эту нишу и сосредоточились на тысячах клиентов. За последние годы рынок e-commerce стабильно растет, доля карточных расчетов увеличивается, а доля наличных платежей сокращается.

Win-win — социальная ответственность и польза для бизнеса

В последние годы, начиная с 2014 года, украинский бизнес все больше переходил в онлайн, что совпало с началом пути WayForPay. Так сильный импульс интернет-торговля получила во времена пандемии covid-19. Бизнес понял, что так, как раньше, уже не будет и нужно быстро переходить в новый формат, привыкать к дистанционным продажам и онлайн расчетам по карточкам. Мелкий и средний бизнес становился все более прозрачным и стремился безопасно и быстро проводить расчеты. Чем меньше было давление и влияние государства, тем больше бизнес переходил на онлайн-оплаты без риска показать реальный оборот. WayForPay продолжает помогать украинским предпринимателям производить расчеты в интернете быстрее и безопаснее. Цифровая трансформация – это то, что сегодня выделяет Украину в мире. Развитие цифрового государства требует сервисов, которые позволят тысячам предпринимателей без бюрократии, коррупции свободно и удобно организовывать и вести собственное дело. Понятие "онлайн" и "в два клика" становятся девизом для современного отечественного бизнеса в Украине. WayForPay изменяет подход и способствует взаимодействию государства и бизнеса. Это настоящий win-win и для страны, и для бизнеса: все экономят ресурсы и это упрощает работу. Расчеты за наличные деньги отходят во вчерашний день, а вместе с ними и теневой бизнес, и сокрытие реальных оборотов. Расчеты картами – это именно о прозрачности. Зарегистрировавшись ФОПом и начав собственное дело в области e-commerce, бизнес благодаря сервису онлайн-платежей WayForPay безопасно и быстро получает платежи, платит налоги с полученных доходов и, благодаря карточным расчетам в том числе, становится прозрачным для государства.

WayForPay способствует отечественному бизнесу, который стремится к легализации и работе в правовом поле. Благодаря инструментам WayForPay сотни бизнесов перешли в онлайн и работают исключительно в безналичной форме. Сервис WayForPay это уже давно не только прием платежей, это современная отечественная онлайн платформа для начала и ведения любого онлайн-бизнеса.

Вторая составляющая проявилась, когда в компании увидели и поняли, что огромная часть украинского общества – это социально активные люди, волонтеры, организующие и продвигающие собственные инициативы. Сервис захотел быть причастным и полезным в этом движении. Так появились удобные и понятные инструменты в этой сфере: "Донаты" и бесплатный конструктор лендингов. И, как показала практика, они буквально с первого дня стали популярны среди тысяч волонтеров. Через платформу WayForPay проведено множество сборов для волонтерских организаций. Только за 2022 год с иностранных карточек проведены транзакции на сумму 3,5 миллиона гривен на спецсчета для помощи ВСУ.

Работа в условиях войны

Какие задачи решал WayForPay и что делал в первые часы 24 февраля 2022:

Безопасность людей. Офисы компании были расположены в Запорожье и Днепре, из-за чего часть команды была эвакуирована. Поддержка работы сервиса и недопущение остановки ни одного платежа. Безопасность данных. Перенос большей части данных на арендованные серверы за рубежом. Однако после того, как россия оккупировала часть Запорожской области, возникли новые проблемы. Была заблокирована работа со стороны зарубежных арендодателей серверного оборудования. Офис компании находился в Запорожье, и иностранный менеджмент считал, что WayForPay работает на оккупированных территориях. Попытки доказать, что это украинская компания не увенчались успехом, компании пришлось изменить юридический адрес на Киев. Помощь в сборах на ВСУ. Сервис продолжает работать и создавать новые инструменты под современные реалии, так добавлен инструмент "Донаты" для благотворительных организаций и волонтеров. Борьба с кибератаками. Попытки взлома системы или остановки работы сервиса происходили постоянно с разной силой и периодичностью. Но каждый раз успеха не имели. Блэкауты. Для сервисов Wayforpay критически важно обеспечение электроэнергией для стабильной, безотказной работы. Эту задачу компания решила, как и весь украинский бизнес – закупкой генераторов и зарядных станций. С началом первых отключений электроэнергии WayForPay максимально переносит функционал в мобильное приложение. Для новых условий, в которых работает украинский бизнес, компанией оперативно создан QR-терминал для оффлайн точек и лендинги для всех, кто желает быстро начать бизнес в онлайне. Так, Лендинг – это простой и понятный пользователям конструктор сайта, который помогает продавать товары, инфотовары и услуги, а инструмент Интернет-магазин позволяет создать сайт с многими товарами, где клиент может оформить заказ. При этом нет необходимости в IT-специалистах, сайт можно создать с помощью простого конструктора.

2023 год — получение лицензии НБУ

8 июня Национальный банк Украины после многомесячных проверок и промедлений выдал лицензию WayForPay на предоставление финансовых платежных услуг. Этому предшествовало введение в действие с 1 августа 2022 Закона Украины "О платежных услугах". По его требованиям, участникам финансового рынка, имеющим лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, необходимо было обратиться в Национальный банк для получения лицензии на предоставление финансовых платежных услуг вместо лицензии на перевод. Несмотря на все вызовы и препятствия WayForPay прошла перелицензирование, что стало безоговорочным доказательством ее легальности и прозрачности, а также высокой репутации сервиса.

Что не удалось, но стало опытом

Одной из идей было привлечение к сотрудничеству с WayForPay коммунальных и государственных компаний пассажирских перевозок, а также запуск коммунальных платежей через сервис. Компания потратила много времени и энергии, чтобы убедить тех, кто принимал решение, что пользование платформой WayForPay даст ряд преимуществ. Но, несмотря на длительные переговоры, идею реализовать не удалось. Через некоторое время ситуация зеркально перевернулась – ранее отказавшиеся начали искать и предлагать сотрудничество. Однако у WayForPay уже изменились приоритеты и бизнес-модель.