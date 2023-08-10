Історія компанії WayForPay: більше, ніж онлайн платежі

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Як WayForPay розвинулась з локального сервісу переказу коштів до інноваційної платформи для приймання платежів. Система проводить понад 400 тисяч транзакцій на добу та надає послуги з приймання онлайн платежів для 35 тисяч онлайн-бізнесів щомісячно. Клієнти – це інтернет-магазини та низка різноманітних сервісів (наприклад, таксі, онлайн-продаж квитків та інше), а також підприємців, які організували й почали онлайн бізнес завдяки готовим платіжним рішенням.

У WayForPay вважають себе молодим стартапом, який все ще багато інвестує саме у створення нових платіжних рішень, а також у розробку та запуск інноваційних інструментів для швидкого запуску інтернет-бізнесів. Відсутність бюрократизму на шляху розвитку в компанії вважають більше грає в плюс, тому що легше і швидше приймаються рішення всередині.

Від ідеї — до першого запуску

Історія WayForPay почалася у 2014 році у Запоріжжі. Тоді, інтернет-холдинг Universal commerce group, що розвивав різноманітні e-commerce платформи, зокрема, найбільш відомі Price.ua та Trud.ua, вирішив створити онлайн-сервіс з приймання платежів з карток від користувачів. Це внутрішній інструмент, який мав би зробити e-commerce проекти більш конкурентними завдяки додаванню функції швидкої оплати за інтернет рекламу. На Price.ua на той момент було зареєстровано близько 3 тисяч інтернет-магазинів і миттєві онлайн розрахунки за переходи від користувачів були драйвером росту платформи. У ході створення та розвитку проекту швидких онлайн платежів з карток його вартість та терміни впровадження перевищили заплановані. Так він значно вийшов за рамки інвестиційного плану і виникла думка, як розвивати та монетизувати сервіс як окремий проект поза іншими існуючими бізнесами.

Окрім створення технологічної платформи, одночасно потрібно було отримати державну ліцензію, яка дає право проводити онлайн платежі з карток. Через складну на той час дозвільну систему та непрості відносини з регулятором у той момент, процес ліцензування затягнувся більше ніж на півтора року.

У 2015 році як вихід виникло тимчасове рішення: працювати під чужою ліцензією, таке ситуативне партнерство. Тобто WayForPay почав самостійно залучати клієнтів (онлайн-бізнеси) на платформу. Це приносило невеликий дохід, але дозволяло активно просувати сервіс для онлайн-бізнесу та паралельно доопрацьовувати платформу. За цей час компанія отримала від користувачів схвальні відгуки, а зацікавленість бізнесу у сервісі швидких та безпечних платежів забезпечило компанії напрацювання довгострокових, сталих відносин з клієнтами. Попит з боку бізнесу був високий й окремий новий проект WayForPay започаткував його роль як постачальника надійних технологій та рішень у галузі онлайн розрахунків.

Отримання власної ліцензії та рух вперед

Наприкінці 2015 року WayForPay отримала державну ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. У перший рік роботи впровадили платежі в "один клік", холдування, регулярні оплати. Команда активно працювала над новими ідеями та інструментами. Розуміючи, що конкурувати з банками, які мають величезну, сформовану роками клієнтську базу, буде вкрай складно, зосередилися на потребах підприємців, які вже працюють в онлайні.

На той час на вітчизняному ринку не існувало вдалих прикладів успішних сервісів для онлайн платежів, тож до кожної новації приходили методом спроб і помилок. Доводилося постійно імпровізувати. Не все "злетіло" але незмінними завжди залишалися цілі: зробити для клієнтів складний процес приймання платежів простим, безпечним, прозорим, швидким та зручним.

2019-й — рік важливих зрушень

WayForPay першим інтегрував на українському ринку можливість оплати онлайн за допомогою Google Pay, також доступним для онлайн-продавців став Apple Pay.

Створено та працює більше ніж 16 інструментів (на сьогодні їх вже 18), за користування якими не знімається додаткової оплати. Більшість платіжних інструментів WayForPay дозволяють почати бізнес без витрат на сторонні сервіси. Це не тільки приймання платежів, а й ряд додаткових налаштувань, які допомагають організувати бізнес-процес. Платіжні інструменти вирішують низку потреб клієнтів без зайвих витрат. Так підприємець, що працював офлайн, має можливість швидко створити власний інтернет-магазин, а ресторан – безкоштовно зробити QR меню. WayForPay не отримує жодної платні за використання інструменту, комісія стягується лише у разі успішного платежу.

У цей же час WayForPay зі своїми платіжними продуктами та сервісами виходить на ринок Євросоюзу, створено компанію у Чехії та отримано відповідну ліцензію.

Секрет успіху

У WayForPay кажуть, що з 10 ідей та розробок максимум три виявляються успішними, а інші так і не впроваджуються у життя.

Головний капітал – люди. Їхня енергія, а також здатність генерувати та відстоювати ідеї, переконувати дозволяють рухатися та розвивати компанію. У WayForPay є команда драйверів – людей, які приєдналися до проекту з перших днів.

Головний фокус – онлайн-бізнеси. Вісім років тому банківський сектор був зосереджений здебільшого на масовому клієнтові – фізичних особах або великих корпоративних клієнтах. Сталий процес перетікання багатьох бізнесів в інтернет у банках ігнорували та мало що створювалось з додаткових сервісів та послуг. У WayForPay звернули увагу на цю нішу та зосередилися саме на тисячах таких клієнтах. За останні роки ринок e-commerce стабільно зростає, доля карткових розрахунків збільшується, а частка готівкових платежів постійно скорочується.

Win-win — соціальна відповідальність та користь для бізнесу

За останні роки, починаючи з 2014 року, український бізнес все більше переходив у онлайн, що збіглося з початком шляху WayForPay. Зокрема, сильний імпульс інтернет-торгівля отримала у часи пандемії covid-19. Бізнес зрозумів, що так, як раніше, вже не буде й треба швидко переходити у новий формат, звикати до дистанційних продажів та онлайн розрахунків картками. Дрібний та середній бізнес ставав дедалі прозорішим і прагнув безпечно та швидко проводити розрахунки. Чим меншим був тиск і вплив держави, тим більше бізнес переходив на онлайн-оплати без ризику показати реальний оборот. WayForPay продовжує допомагати українським підприємцям проводити розрахунки в інтернеті швидше та безпечніше. Цифрова трансформація — це те, що сьогодні виділяє Україну у світі. Розбудова цифрової держави потребує сервісів, які дозволять тисячам підприємців, без бюрократії, корупції, вільно та зручно організовувати та вести власну справу. Поняття "онлайн" та "у два кліки" стають девізом для сучасного вітчизняного бізнесу в Україні. WayForPay змінює підхід та сприяє взаємодії держави й бізнесу. Це справжній win-win і для країни, і для бізнесу: всі економлять ресурси і це спрощує роботу. Розрахунки за готівку відходять у вчорашній день, а разом з ними й тіньовий бізнес та приховування реальних оборотів. Бо розрахунки картками – це саме про прозорість.

Зареєструвавшись ФОПом та розпочавши власну справу у галузі e-commerce, бізнес завдяки сервісу онлайн-платежів WayForPay безпечно та швидко отримує платежі, сплачує податки з отриманих прибутків та завдяки картковим розрахункам стає прозорим для держави.

WayForPay сприяє вітчизняному бізнесу, який прагне до легалізації та роботі в правовому полі. Завдяки інструментам WayForPay сотні бізнесів перейшли в онлайн та працюють виключно у безготівковій формі. Сервіс WayForPay – це вже давно не тільки приймання платежів, це сучасна вітчизняна онлайн платформа для початку та ведення будь-якого онлайн-бізнесу.

Друга складова проявилась, коли у компанії побачили та зрозуміли, що величезна частина українського суспільства – це соціально активні люди, волонтери, які організовують та просувають власні ініціативи. Сервіс захотів бути причетним та корисним у цьому русі. Так з'явилися інструменти зручні та зрозумілі у цій сфері: "Донати" та безоплатний конструктор лендінгів. І, як показала практика, вони буквально з першого дня стали популярними серед тисяч волонтерів. Через платформу WayForPay проведені численні збори для волонтерських організацій. Тільки за 2022 рік з іноземних карток проведено транзакцій на суму 3,5 мільйона гривень на спецрахунки для допомоги ЗСУ.

Робота в умовах війни

Які завдання вирішував WayForPay та що робив в перші години 24 лютого 2022 року:

Безпека людей. Офіси компанії були розташовані в Запоріжжі та Дніпрі, через що частина команди була евакуйована. Підтримка роботи сервісу та недопущення припинення жодного платежу. Безпека даних. Перенесення більшої частини даних на орендовані сервери за кордоном. Проте після того, як росія окупувала частину Запорізької області, виникли нові проблеми. Було заблоковано роботу з боку закордонних орендодавців серверного обладнання. Офіс компанії знаходився у Запоріжжі і іноземний менеджмент вважав, що WayForPay працює на окупованих територіях. Спроби довести, що це – українська компанія, не увінчалися успіхом, компанії довелось змінити юридичну адресу на Київ. Допомога у зборах на ЗСУ. Сервіс продовжує працювати та створювати нові інструменти під сучасні реалії, так було додано інструмент "Донати" для благодійних організацій та волонтерів. Боротьба з кібератаками. Спроби зламу системи, зупинки роботу сервісу відбуваються постійно з різною силою та періодичністю. Але щоразу без успіху. Блекаути. Для сервісів Wayforpay критично важливе забезпечення електроенергією для стабільної безвідмовної роботи. Це завдання компанія вирішила, як і весь український бізнес – закупівлею генераторів та зарядних станцій. З початком перших відключень електроенергії WayForPay максимально переносить функціонал до мобільного застосунку. Для нових умов, в яких працює український бізнес, компанією оперативно створено QR-термінал для офлайн точок та лендинги для всіх, хто бажає швидко почати бізнес в онлайні. Так лендинг – це простий та зрозумілий для користувачів конструктор сайту, який допомагає продавати товари, інфотовари та послуги. Або інструмент "Інтернет-магазин" – дозволяє створити сайт з багатьма товарами, де клієнт може оформити замовлення. При цьому немає необхідності в програмістах, сайт можна створити за допомогою простого конструктора.

2023 рік — отримання ліцензії НБУ

8 червня Національний банк України після перевірок та зволікань, які тривали місяці, видав ліцензію WayForPay на надання фінансових платіжних послуг. Цьому передувало введення в дію з 1 серпня 2022 року Закону України "Про платіжні послуги". За його вимогами, учасникам фінансового ринку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, необхідно було звернутися до Національного банку для отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг замість ліцензії на переказ. Попри всі виклики та перешкоди WayForPay пройшла переліцензування, що стало беззаперечним доказом її легальності та прозорості, а також високої репутації сервісу.

Що не вдалось, але стало досвідом

Однією з ідей було залучення до співпраці з WayForPay комунальних та державних компаній пасажирських перевезень та запуск комунальних платежів через сервіс. Компанія втратила багато часу та енергії на те, щоб переконати тих, хто приймав рішення, що користування платформою WayForPay надасть численні переваги. Але попри тривалі переговори нічого з цього не вдалося реалізувати. Через деякий час ситуація дзеркально перевернулася – ті, хто раніше відмовлялися, почали шукати й пропонувати співпрацю. Однак у WayForPay вже змінилися пріоритети та бізнес-модель.