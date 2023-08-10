Пентагон ищет защиту от роев дронов: США опасаются, что не справятся с налетами

Наводнение поля боя большим количеством беспилотников, особенно способных к скоординированному полету, тревожит американское правительство и Пентагон продолжает искать решения этой проблемы.

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Управление Пентагона по борьбе с беспилотными летательными аппаратами разрабатывает новые методы нейтрализации роев беспилотных летальных аппаратов. Об этом завил генерал-майор Шон Гейни, возглавляющий Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами, выступая перед аудиторией на симпозиуме по космической и противоракетной обороне во вторник, 8 августа.

Гейни в своем выступлении подчеркнул то, что распространение беспилотников на поле боя растет. Например, по данным аналитического центра Royal United Services Institute, Украина теряет 10 тыс. беспилотников в месяц, защищаясь от российских захватчиков. Наводнение поля боя большим количеством беспилотников, особенно способных к скоординированному полету, — угроза, с которой американские военные пока пытаются справиться. Но для этого потребуется многоуровневый подход.

"Для борьбы с большим количеством БПЛА у нас не будет достаточного количества перехватчиков. Необходимо использовать возможности, а также кинетические перехватчики", — сказал генерал-майор.

В связи с этим Управление по борьбе с беспилотными летательными аппаратами 4 августа подало запрос на получение технических заданий, в которых предлагалось бы продемонстрировать возможности стационарных и мобильных средств обнаружения, отслеживания, идентификации и поражения против систем роя малых БПЛА.

Демонстрация уничтожения роя дронов запланирована на июнь 2024 года А уже в конце октября ведомство проведет отбор участников для демонстрации. Отметим, что это — не первое мероприятие такого типа, проводимое управлением. К настоящему времени ведомство провело четыре демонстрации: две весной и осенью 2021 года, еще одну — весной 2022 года и последнюю — летом 2023 года.

Какие именно технические разработки применят против малых беспилотных летальных аппаратов в ходе демонстрации, в Пентагоне не уточняют.

Напомним, ранее медиа писали о том, что Украина получила системы РЭБ Titan, способные уничтожать рои дронов. Titan не только "засекает" дроны противника в радиусе 3 км, но и нейтрализирует их, что поможет защитить воинов ВСУ от российских атак.

А в начале июля стало известно, что США срочно создают оружие против ИИ, так как в стране испугались "умных" дронов в Украине. Поводом для усиления беспокойства в Минобороны США стала ситуация, когда недорогой ударный дрон китайского производства украинские военные использовали против российского танка Т-90. В результате беспилотник за $2 тыс. уничтожил бронированную технику, стоящую миллионы долларов.