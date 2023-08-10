Пентагон шукає захист від роїв дронів: США побоюються, що не впораються з нальотами

Повінь поля бою великою кількістю безпілотників, особливо здатних до скоординованого польоту, непокоїть американський уряд і Пентагон продовжує шукати розв'язання цієї проблеми.

Related video

Управління Пентагону з боротьби з безпілотними літальними апаратами розробляє нові методи нейтралізації роїв безпілотних літальних апаратів. Про це завив генерал-майор Шон Гейні, який очолює Об'єднане управління з боротьби з малими безпілотними літальними апаратами, виступаючи перед аудиторією на симпозіумі з космічної та протиракетної оборони у вівторок, 8 серпня.

Гейні у своєму виступі наголосив на тому, що поширення безпілотників на полі бою зростає. Наприклад, за даними аналітичного центру Royal United Services Institute, Україна втрачає 10 тис. безпілотників на місяць, захищаючись від російських загарбників. Повінь поля бою великою кількістю безпілотників, особливо здатних до скоординованого польоту, — загроза, з якою американські військові поки що намагаються впоратися. Але для цього потрібен багаторівневий підхід.

"Для боротьби з великою кількістю БПЛА у нас не буде достатньої кількості перехоплювачів. Необхідно використовувати можливості, а також кінетичні перехоплювачі", — сказав генерал-майор.

У зв'язку з цим Управління по боротьбі з безпілотними літальними апаратами 4 серпня подало запит на отримання технічних завдань, в яких пропонувалося б продемонструвати можливості стаціонарних і мобільних засобів виявлення, відстеження, ідентифікації та ураження проти систем рою малих БПЛА.

Демонстрація знищення рою дронів запланована на червень 2024 року А вже наприкінці жовтня відомство проведе відбір учасників для демонстрації. Зазначимо, що це — не перший захід такого типу, проведений управлінням. До теперішнього часу відомство провело чотири демонстрації: дві навесні й восени 2021 року, ще одну — навесні 2022 року й останню — влітку 2023 року.

Які саме технічні розробки застосують проти малих безпілотних летальних апаратів під час демонстрації, у Пентагоні не уточнюють.

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, що Україна отримала системи РЕБ Titan, здатні знищувати рої дронів. Titan не тільки "засікає" дрони противника в радіусі 3 км, а й нейтралізує їх, що допоможе захистити воїнів ЗСУ від російських атак.

А на початку липня стало відомо, що США терміново створюють зброю проти ШІ, оскільки в країні злякалися "розумних" дронів в Україні. Приводом для посилення занепокоєння в Міноборони США стала ситуація, коли недорогий ударний дрон китайського виробництва українські військові використовували проти російського танка Т-90. У результаті безпілотник за $2 тис. знищив броньовану техніку, яка коштує мільйони доларів.