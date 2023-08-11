"Видит" в темноте и неуязвим для РЭБ: бомбер Fury бьет оккупантов на фронте

Компания Drone Squad собирает коптер из китайских комплектующих. Цена одного такого бомбера — $6650.

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Конструкторы с Житомирской области создали новый коптер-бомбер Fury, которому неопасна система радиоэлектронной борьбы противника. Об этом пишет медиа dev.ua.

Трое разработчиков создали в Попельне компанию Drone Squad. Журналистам они рассказали, что конструирование нового беспилотника сначала было хобби, которое переросло в серьезный проект. Fury собирают из китайских деталей. Цена одного такого беспилотника — $6650.

За эти деньги оператор получает собственно сам беспилотник, аккумуляторы 2*36000mAh li-ion, пульт управления, экран, выносные антенные на управление и видео, зарядное устройство и три отдельных системы сброса. Разработчики особо подчеркнули, что их разработка уже прошла экспериментальный этап и тестирование. Сейчас с ней работают военные в зоне боевых действий.

Технические характеристики бомбера Fury

скорость — 16-19м/с;

максимальная высота полета — 1 км;

полезная нагрузка — 3 мины по 3 кг каждая;

рабочие дистанции — от 6,5 до 10 км;

рабочая частота — 915;

оборудование — камера FPV с углом наклона под сброс и полет, компас, двигатели Hobbywing X8, система сброса;

вес — 2,5 кг.

Какие преимущества у Fury

водозащита стандарта IPX7;

в комплекте с тепловизором может работать ночью и управляться непосредственно из блиндажа;

защита управления и GPS;

благодаря компактным размерам, можно перевозить во внедорожнике;

неуязвим для систем РЭБ.

Напомним, в Чернигове создали боевой беспилотный самолет "Литаган". Это барражирующий БпАК, который доставляет целевое снаряжение. Он состоит из собственно беспилотника и пульта дистанционного управления.

Несколько ранее мы писали о том, что в Украине создали уникальный БПЛА Backfire: как он работает на фронте. Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.