Обстреливала позиции ВСУ: дрон-камикадзе точным ударом уничтожил вражескую БМП-1 (видео)

После взрыва из поврежденной машины выбрались российские военные, которые бросили раненного товарища.

Related video

В Луганской области украинским военным с помощью дрона удалось уничтожить российскую боевую машину пехоты, которая обстреливала бойцов ССО. Об этом написал заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале в понедельник, 14 августа.

БМП-1 обстреливала позиции 100-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Бронированную технику россиян удалось обнаружить с помощью беспилотника-разведчика, после которого к вражеской БМП вылетел уже БПЛА-камикадзе. Оператор направил FPV-дрон по курсу бронетехники ВС РФ и беспилотник успешно поразил ее в передний сектор башни.

Боевая машина пехоты после удара БПЛА остановилась и задымилась, а из нее начал вылезать экипаж. Один российский военный побежал налево, а от бронемашины направо двинулись два оккупанта. Один из них присоединился к боевому товарищу, бросив третьего военного. Тот, очевидно, был ранен, так как не шел, а уползал от пораженной дроном машины.

Напомним, 14 августа военные показали, как уничтожили вражеский танк за $3 млн. На место нахождения техники операторы сразу же выпустили FPV-дрон. Он достиг своей цели и поразил танк. На этом связь оператора с беспилотником прервалась и в работу вступил дрон-разведчик.

А несколько ранее дроны ВСУ уничтожили технику ВС РФ на $2 млн. Украинские операторы беспилотных летальных аппаратов нанесли противнику урон на Луганском направлении. Сначала ударная рота уничтожила танк Т-80. Далее целью ВСУ стал склад МТЗ.