Обстрілювала позиції ЗСУ: дрон-камікадзе точним ударом знищив ворожу БМП-1 (відео)

Після вибуху з пошкодженої машини вибралися російські військові, які кинули пораненого товариша.

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У Луганській області українським військовим за допомогою дрона вдалося знищити російську бойову машину піхоти, яка обстрілювала бійців ССО. Про це написав заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі в понеділок, 14 серпня.

БМП-1 обстрілювала позиції 100-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Броньовану техніку росіян вдалося виявити за допомогою безпілотника-розвідника, після якого до ворожої БМП вилетів уже БПЛА-камікадзе. Оператор спрямував FPV-дрон за курсом бронетехніки ЗС РФ, і безпілотник успішно вразив її в передній сектор башти.

Бойова машина піхоти після удару БПЛА зупинилася і задимилася, а з неї почав вилазити екіпаж. Один російський військовий побіг ліворуч, а від бронемашини праворуч рушили два окупанти. Один із них приєднався до бойового товариша, кинувши третього військового. Той, очевидно, був поранений, бо не йшов, а відповзав від ураженої дроном машини.

Нагадаємо, 14 серпня військові показали, як знищили ворожий танк за $3 млн. На місце знаходження техніки оператори відразу ж випустили FPV-дрон. Він досяг своєї цілі й уразив танк. На цьому зв'язок оператора з безпілотником перервався і в роботу вступив дрон-розвідник.

А дещо раніше дрони ЗСУ знищили техніку ЗС РФ на $2 млн. Українські оператори безпілотних летальних апаратів завдали противнику шкоди на Луганському напрямку. Спочатку ударна рота знищила танк Т-80. Далі ціллю ЗСУ став склад МТЗ.