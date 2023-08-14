Улучшенные дроны Heron Mark 2 будут следить за Китаем: что о них известно (видео)

Индия модернизировала свой беспилотник выпуска 2000 года, и он теперь способен вести круглосуточное наблюдение и подсвечивать лазером важные цели.

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Индийские ВВС задействовали новейшие израильские беспилотники Heron Mark 2 от Israel Aerospace Industries, которые, способны осуществлять наблюдение за границами Китая и Пакистана за один вылет, сообщает Aninews. Пока что индийская армия получила первые четыре подобных модернизированных беспилотника.

Но это не мало, говорят военные, ведь эти дроны-разведчики могут находиться в воздухе в течение 36 часов подряд, что делает их полезными для выполнения нескольких миссий по наблюдению в нескольких секторах за один раз. Эти беспилотники с большой автономностью имеют дополнительную возможность лазерного освещения вражеских объектов с большого расстояния, помогая истребителям избавиться от таких целей.

Командир эскадрильи дронов Панкадж Рана сказал журналистам издания, что: "Heron Mark 2 — очень хороший дрон. Беспилотник обладает усиленным сроком службы и имеет возможность находить цели вне прямой видимости. Благодаря этому вся граница с Китаем и Пакистаном может быть под наблюдением из одного командного центра".

Дрон Heron Mark 2 способен продержаться в небе 36 часов Фото: Facebook

Эти беспилотники будут развернуты на передовой авиабазе в северном секторе. Источники издания подчеркивают, что беспилотник способен не только заниматься разведкой, но и нести оружие, и процесс оснащения этих беспилотников идет полным ходом.

Так же, по словам индийских военных, Heron Mark 2 могут работать почти при любой погоде. Низкие и высокие температуры для дронов так же вызывают проблем. В целом, модифицированные Heron Mark 2 получили значительные обновления, которые помогут использовать их с большей пользой, чем 20 лет назад.

Технические детали Heron Mark 2:

вес — 1430 кг;

полезная нагрузка — 490 кг;

высота полета — 10,5 км;

автономность — 36 часов;

максимальная скорость — 277 км/ч;

размах крыла — 16,6 м;

общая длина — 8,5 м.

А еще индийские ВВС также работают над проектом Cheetah, в рамках которого около 70 беспилотников Heron индийских вооруженных сил должны быть модернизированы с помощью каналов спутниковой связи. На них поставят и ракетное оружие для уничтожения целей врага.

Ранее Фокус писал, что Индия выбирает истребитель Rafale для своих авианосцев. Военно-воздушные силы страны получат 26 самолетов Rafale в дополнение к уже имеющимся на вооружении 36 Rafale, что позволит им совместно с Францией эксплуатировать оба варианта самолета.