Военные испытывают новые очки-компьютеры: как их будут применять на поле боя (видео)

Если текущие испытания и разработка пройдут по плану, версию 1.2 могут внедрить в 2025 году, а в будущем для них разработают новые приложения.

Related video

Американские солдаты 10-й горнострелковой дивизии в Форт-Драме получили первые 20 прототипов боевых очков виртуальной реальности IVAS 1.2 от Microsoft, сообщает Defense News. Даже внешне видны основные изменения: обновленная версия, в отличие от предыдущей, стала более компактной и не такой громоздкой.

VR-система IVAS по задумке Microsoft и Пентагона должны усилить боеспособность солдат за счет улучшения связи, ситуационной осведомленности и компьютерному наведению на цель, а также встроенному тепловизору. Совместная программа корпорации и военных началась еще в 2018 году и прошла нелегкий путь. В результате испытаний первой версии системы солдаты столкнулись со множеством проблем, которые значительно ухудшили их обзор и возможности на поле боя.

Слева обновленная гарнитура IVAS 1.2 Фото: US Army

Теперь, в течение недели солдаты будут использовать IVAS 1.2 и проверять систему в серии тестов на пригодность и удобство, проверку совместимости с оружием, а также оценивать ее датчик низкой освещенности и выполнять задачи по планированию миссии на проекционном дисплее. Если текущие испытания и разработка пройдут по плану, версию 1.2 могут внедрить в 2025 году в рамках программы стоимостью $22 млрд, которые получит Microsoft.

В новой версии роль "цифровизации" солдат только усилилась. Это связано с тем, что по мере расширения тактических вычислений солдаты могут служить информационными узлами и датчиками для командира роты, батальона, бригады или дивизии в центре тактических операций на некотором расстоянии от поля боя. А отслеживание позиций отдельных солдат, их состояния или даже манера использования и точности оружия дает командирам более широкое и глубокое понимание того, что происходит в их отрядах. В будущем очки могут получить другие приложения, например, для картографирования, планирования маршрута, быстрого обнаружения целей, отслеживания местоположения войск, моделирование местности, тренировок по стрельбе и другие.

Версия 1.2 обеспечивает лучший периферийный обзор, устраняет деформацию дисплея и добавляет улучшенный датчик низкой освещенности. По словам подполковника Денни Дреша, менеджера по продукту IVAS для Program Executive Office Soldier., версия 1.2 может быть первой, которую солдаты возьмут в бой, но она не будет последней версией.

Ранние испытания показали, что IVAS может подключаться к тактическим системам с поддержкой Wi-Fi на самолетах, БТР-ах Bradley, Stryker и вертолетах. В ходе этих испытаний солдаты могли видеть изображения с камер транспортных средств и самолетов за пределами корпуса. Они могли передавать данные от солдат к экипажу и от машины к машине.

Ранее Фокус писал, что военные опробовали в деле виртуальную систему Vegvisir. Комплекс устанавливается на бронетехнику, собирает данные изнутри и снаружи машины, а затем выводит на VR-очки. Это позволяет солдатам видеть гораздо больше.