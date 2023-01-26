Солдат тошнит от AR-гарнитуры Hololens стоимостью $46 тысяч: что с ней не так

Точность стрельбы и самочувствие резко ухудшилось у тех бойцов, которые тренировались в Hololens 2.

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По результатам тестирования продукта ИТ-гиганта на одном из полигонов армии США выявлены серьезные недочеты в AR-гарнитуре Hololens 2, пишет Task&Purpose. Минобороны собиралось закупить большую партию этих виртуальных устройств стоимостью $46 тыс. за единицу, но сейчас раздумывает над целесообразностью покупки.

Виртуальные гарнитуры с встроенной системой IVAS 1.0 должны были усилить боеспособность солдат за счет улучшения связи, ситуационной осведомленности и компьютерному наведению на цель и встроенному тепловизору. Но, по словам одного из членов испытательной комиссии, солдаты возненавидели гарнитуру. При ее ношении они стали хуже попадать по целям, им тяжелее было ориентироваться в пространстве из-за туннельного зрения. Да и сама тяжелая гарнитура вызывала у некоторых головную боль, боль в глазах и приступы тошноты.

Бойцы проводившие тестирование отметили, что IVAS 1.0 просто не справляется со своей задачей по сравнению с устаревшим оборудованием. Солдаты упомянули плохую производительность системы при слабом освещении, плохое качество отображения, громоздкость, низкую надежность, неспособность отличить друга от врага, сложность стрельбы, физические недостатки и ограниченное периферийное зрение.

[ + – ] Солдатам США не комфортно воевать в гарнитуре от Microsoft Фото: US Army

Кстати, вернувшись к своим привычным инструментам (Nett Warrior и PVS14 и приборы ночного видения Enhanced Night Vision Goggle-Binocular) бойцы вернули показатели успешности выполнения задач до стандартного уровня.

Microsoft обещает, что устранит все недостатки в следующей версии IVAS 1.1 и более улучшенной версии IVAS 1.2. А Минобороны США пока что притормозило закупку до 5 000 экземпляров виртуальных девайсов, хотя планировала потратить на них более $21 млрд. в следующие 10 лет.

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