Солдат нудить від AR-гарнітури Hololens вартістю $46 тисяч: що з нею не так

Точність стрільби та самопочуття різко погіршилося у тих бійців, які тренувалися у Hololens 2.

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За результатами тестування продукту ІТ-гіганта на одному з полігонів армії США зафіксовано серйозні недоліки в AR-гарнітурі Hololens 2, пише Task&Purpose. Міноборони збиралося закупити велику партію цих віртуальних пристроїв вартістю $46 тис. за одиницю, але зараз роздумує над доцільністю покупки.

Віртуальні гарнітури з вбудованою системою IVAS 1.0 мали посилити боєздатність солдат за рахунок поліпшення зв'язку, ситуаційної обізнаності та комп'ютерного наведення на ціль і вбудованого тепловізора. Але, за словами одного з членів випробувальної комісії, солдати зненавиділи гарнітуру. Під час її носіння вони почали гірше влучати в цілі, їм важче було орієнтуватися у просторі через тунельний погляд. Та й сама важка гарнітура викликала в деяких головний біль, біль в очах і напади нудоти.

Бійці, які проводили тестування, зазначили, що IVAS 1.0 просто не справляється зі своїм завданням порівняно із застарілим обладнанням. Солдати згадали погану продуктивність системи за умов слабкого освітлення, погану якість відображення, громіздкість, низьку надійність, нездатність відрізнити друга від ворога, складність стрільби, фізичні вади й обмежений периферійний зір.

[ + – ] Солдатам США не комфортно воювати в гарнітурі від Microsoft Фото: US Army

До речі, повернувшись до своїх звичних інструментів (Nett Warrior та PVS14 та прилади нічного бачення Enhanced Night Vision Goggle-Binocular), бійці повернули показники успішності виконання завдань до стандартного рівня.

Microsoft обіцяє, що усуне всі недоліки в наступній версії IVAS 1.1 та більш покращеній версії IVAS 1.2. А Міноборони США поки що пригальмувало закупівлю до 5 000 екземплярів віртуальних девайсів, хоча планувала витратити на них понад $21 млрд у наступні 10 років.

Раніше Фокус розповідав, що тим часом у Росії збирають бойові дрони з будматеріалів. Кажуть, що "потреба змусила".