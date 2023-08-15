В России хотят сделать дроны-убийцы еще опаснее с помощью ИИ: почему это не сработает

Как уверяют разработчики, "умная" система позволит FPV-дронам самостоятельно захватывать и поражать цели, однако украинский эксперт Сергей Флэш указал на ряд сложностей.

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Российские инженеры из Тулы заявили, что создали новую систему захвата целей на базе искусственного интеллекта, которая должна повысить точность дронов-камикадзе в бою. Подробности информационному агентству "РИА Новости" сообщил руководитель проектной группы Андрей Иванов.

Нововведение коснулось FPV-дронов, которые получили новую систему наведения. Разработчики из Тулы рассказали журналистам, что с ней беспилотники якобы могут сами захватывать и уничтожать цель. При этом дрон-камикадзе, получив такое оснащение, сможет с помощью искусственного интеллекта идентифицировать цели, в частности, различать неподвижные и движущиеся объекты.

"Это помогает в итоге оператору БВС не только обнаружить и, скажем, захватить цель, но и в автономном режиме ее поразить. Точность применения при этом порядка 90%", — сообщил собеседник РИА "Новости".

Россияне заявили о том, что скоро опробуют свою технику в зоне боевых действий в Украине. Однако украинский военный специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" усомнился, что в России действительно смогли реализовать такую технологию. В своем Telegram-канале он написал о том, что система наведения от тульских производителей вызывает много вопросов.

К примеру, российские СМИ не указали на каком уровне развернуто решение. Если на уровне обработки информации на земле, тогда решение не опасно, ведь если пропадет сигнал видеосвязи или управления — система станет бесполезной. Если же она может автономно работать на уровне дрона, то это довольно опасно, однако маловероятно.

"На чем и как в одноразовом дроне камикадзе, который должен быть максимально дешевым, авторы реализовали свои нейросети"? Концерн "Калашников" и "Зала Аеро" на своем дорогом и большом "Ланцете" не смогла реализовать полноценный захват и сопровождение цели, а вот какие-то парни на микро FPV сделали", — объяснил Бескрестнов.

Он уточнил, что подобное техническое решение может работать благодаря одноплатному компьютеру Nvidia Jetson, которые россияне устанавливают на свои дроны-камикадзе "Ланцет". Вот только дроны типа First Person View (FPV) отличаются своей конструкцией и принципом работы.

"Не забывайте, что такое FPV. Скорости сумасшедшие, это не на "Мавике" за машинкой лететь. Дальше нужно интегрировать управление, которое в классике идет от пульта, с командами от модуля захвата. Это тоже сложный кусок работы", — резюмировал эксперт.

Напомним, 10 августа СМИ писали о том, что в Украине создают первые FPV-дроны с самонаведением, которые могут преодолевать даже системы РЭБ. Разработчики уверяют, что "умная" система доведет БПЛА до цели при потере связи с оператором. Это должно увеличить эффективность ударов с 10% до 20%. Однако главные сложности реализации автоматической системы наведения заключаются в дороговизне компонентов.

В этот же день стало известно, что в России разработали систему дозаправки боевых БПЛА в воздухе. Россияне заявляют, что система увеличит время полета и радиус применения боевых БПЛА. Но существует она только на бумаге.