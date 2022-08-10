В России разработали систему дозаправки боевых БПЛА в воздухе: что известно

Россияне заявляют, что система увеличит время полета и радиус применения боевых БПЛА. Но существует она только на бумаге.

В Военном учебно-научном центре ВВС РФ была создана система заправки дронов в воздухе. Российские инженеры получили на нее патент, сообщает ixbt.com.

СМИ пишет, что беспилотники смогут дозаправляться прямо в воздухе "в автоматическом режиме". По сведениям медиа, изобретение будет работать в любых погодных условиях, днем и ночью, что позволит ударным дронам находиться в воздухе "неделями". Также отмечается, что таким образом можно будет увеличить массу полезной нагрузки при взлете (то есть увеличить количество боеприпасов на борту БПЛА).

По задумке инженеров, дозаправкой будет заниматься специальный дрон, оборудованный шлангом с конусом, агрегатом заправки, системой управления, сенсором положения конуса, сенсором стыковки, блоком определения положения конуса, блоком расчета параметров рассогласования, сенсором уровня топлива. При стыковке БПЛА-заправщик будет полагаться на данные, полученные благодаря спутниковой связи. РоссСМИ пишут, что беспилотник-заправщик будет справляться с задачами куда эффективнее самолетов заправщиков, особенно, если речь идет о сложных погодных условиях или ночном времени суток, но на практике это не подтверждено, так как российская система существует только на бумаге — в виде патентной документации.

Разработчики отметили, что для реализации им не понадобятся какие-либо новые технологии, намекнув, что они могут обойтись теми средствами, которыми располагают на сегодняшний момент.

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