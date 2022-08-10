У Росії розробили систему дозаправки бойових БПЛА у повітрі: що відомо

Росіяни заявляють, що система збільшить час польоту та радіус застосування бойових БПЛА. Але існує вона лише на папері.

У Військовому навчально-науковому центрі ВПС РФ було створено систему заправки дронів у повітрі. Російські інженери отримали патент на неї, повідомляє ixbt.com.

ЗМІ пише, що безпілотники зможуть дозаправлятися прямо в повітрі "в автоматичному режимі". За даними медіа, винахід працюватиме в будь-яких погодних умовах, вдень і вночі, що дозволить ударним дронам перебувати у повітрі "тижнями". Також наголошується, що таким чином можна буде збільшити масу корисного навантаження під час зльоту (тобто збільшити кількість боєприпасів на борту БПЛА).

За задумом інженерів, дозаправкою займатиметься спеціальний дрон, обладнаний шлангом з конусом, агрегатом заправки, системою управління, сенсором положення конуса, сенсором стикування, блоком визначення положення конуса, блоком розрахунку параметрів неузгодженості, сенсором рівня палива. При стиковці БПЛА-заправник покладатиметься на дані, отримані завдяки супутниковому зв'язку. РосЗМІ пишуть, що безпілотник-заправник справлятиметься із завданнями значно ефективніше за літаки заправників, особливо, якщо йдеться про складні погодні умови або нічний час доби, але на практиці це не підтверджено, оскільки російська система існує тільки на папері — у вигляді патентної документації.

Розробники зазначили, що для реалізації їм не знадобляться будь-які нові технології, натякнувши, що вони можуть обійтися тими засобами, які мають у своєму розпорядженні на сьогодні.

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