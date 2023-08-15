Уничтожает дроны в радиусе 4-х километров: в России показали дроноборец "Рать" (фото)

Антидрон, который способен атаковать даже супермаленькие БПЛА, можно оснастить как как пушкой, так и боевым дистанционно управляемым модулем под установку пулеметного вооружения.

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Производитель "Ростех" презентовал свою новую разработку — комплекс против беспилотников "Рать", который уничтожает дроны размером с птицу. Об этом журналистам ТАСС рассказал гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко во вторник, 15 августа.

Комплекс "Рать" создали на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. Все его оборудование разработчики интегрировали в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Все данные, которые комплекс получил через "зрение", он передает оператору. При этом умная система обрабатывает информацию, анализирует ее и предлагает человеку выбор из нескольких вариантов действий.

На борту комплекса размещена активная радиолокационная станция с радиусом работы до 4-х километров. "Рать" распознает и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. А уничтожить небольшие беспилотники эта разработка может в радиусе 4-х километров от себя. Также система оснащена разведывательно-обзорным оптико-электронным комплексом для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости.

По словам Сахненко, "Рать" может быть оснащена как пушкой, так и боевым дистанционно управляемым модулем под установку пулеметного вооружения. Такие параметры позволяют устройству обнаруживать дрон размером с птицу и уничтожать его из 30-миллиметровой пушки.

"Это уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов", — отметил он.

Пока неизвестно, собираются ли россияне отправить "Рать" в зону боевых действий в Украину. Разработчики говорят лишь о том, что комплекс хорошо себя показывает при борьбе с дронами в условиях города.

Так выглядит комплекс по борьбе с дронами "Рать"

Напомним, на выставке "Армия-2023" Россия показала новейший комплекс РЭБ "Серп ВС-5". Он работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц — и может обезвреживать сразу рой из нескольких дронов.

Кроме того 7 августа иностранные СМИ писали о том, что Россия продвинулась в технологиях РЭБ. Во время войны россияне активно учатся бороться с чужими БПЛА и наращивают производство собственных.