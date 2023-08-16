Инженеры запустили мощную батарею из кремниевых "кирпичей": как ее будут применять

Экспериментальное хранилище энергии на основе кремния способно накапливать мощность в 1 МВтч и работать до 12 часов.

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Австралийская компания 1414 Degrees ввела в эксплуатацию экспериментальный энергетический модуль, демонстрирующий уникальную технологию хранения тепловой энергии с помощью кремния, сообщается на официальном сайте компании. Система SiBox использует свойства скрытой теплоты кремния и по задумке разработчиков, их "батарейку" будут использовать предприятия тяжелой промышленности, где частью процесса являются экстремально высокие температурные режимы.

SiBox представляет собой полную систему хранения тепловой энергии, состоящую из нагревательного элемента и SiBricks – кремниевых кирпичиков, которые содержатся в изолированном накопителе тепла, интегрированном с системой рекуперации энергии. Затем тепло становится доступным для использования, обеспечивая потенциальный источник тепла с нулевым выбросом углерода для отраслей промышленности, требующих температуры выше 800 C. Обычно такая температура поддерживается в технологиях работы с цементом, глиноземом, черной металлургии и стали.

"Кремниевая батарея" пригодится на предприятиях тяжелой промышленности Фото: 1414 Degrees

Компания заявила, что этап ввода в эксплуатацию демонстрационной установки включал в себя обширные испытания, которые показали способность системы хранения SiBox преобразовывать электрическую энергию в управляемый поток горячего воздуха. Утверждается, что установка успешно прошла 32 цикла фазового перехода, работая при температурах на выходе в диапазоне от 700 до 850 °C и обеспечивая непрерывную производительность от шести до 12 часов при каждом цикле.

Демонстрационная установка на 1 МВтч теперь работает автономно и готова к непрерывным циклам и разрядным испытаниям в течение следующих 12 месяцев, чтобы завершить этап проверки. В технологию уже вложил $1,3 миллиона нефтегазовый гигант Woodside, который теперь имеет возможность совместно разрабатывать и коммерциализировать систему SiBox.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые научились эффективнее перемещать ионы лития. По мнению исследователей, это настоящий прорыв в способах хранения энергии и значительный прогресс в скоростной зарядке аккумуляторов.