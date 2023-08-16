Інженери запустили потужну батарею з кремнієвих "цеглин": як її застосовуватимуть

Експериментальне сховище енергії на основі кремнію здатне накопичувати потужність в 1 МВтг і працювати до 12 годин.

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Австралійська компанія 1414 Degrees ввела в експлуатацію експериментальний енергетичний модуль, що демонструє унікальну технологію зберігання теплової енергії за допомогою кремнію, повідомляється на офіційному сайті компанії. Система SiBox використовує властивості прихованої теплоти кремнію і, за задумом розробників, їхню "батарейку" використовуватимуть підприємства важкої промисловості, де частиною процесу є екстремально високі температурні режими.

SiBox являє собою повну систему зберігання теплової енергії, що складається з нагрівального елемента і SiBricks — кремнієвих цеглинок, які містяться в ізольованому накопичувачі тепла, інтегрованому з системою рекуперації енергії. Потім тепло стає доступним для використання, забезпечуючи потенційне джерело тепла з нульовим викидом вуглецю для галузей промисловості, що вимагають температури вище 800 C. Зазвичай така температура підтримується в технологіях роботи з цементом, глиноземом, чорної металургії та сталі.

"Кремнієва батарея" стане в пригоді на підприємствах важкої промисловості Фото: 1414 Degrees

Компанія заявила, що етап введення в експлуатацію демонстраційної установки містив великі випробування, які показали здатність системи зберігання SiBox перетворювати електричну енергію в керований потік гарячого повітря. Стверджується, що установка успішно пройшла 32 цикли фазового переходу, працюючи при температурах на виході в діапазоні від 700 до 850 °C і забезпечуючи безперервну продуктивність від шести до 12 годин при кожному циклі.

Демонстраційна установка на 1 МВтг тепер працює автономно і готова до безперервних циклів і розрядних випробувань протягом наступних 12 місяців, щоб завершити етап перевірки. У технологію вже вклав $1,3 мільйона нафтогазовий гігант Woodside, який тепер має можливість спільно розробляти та комерціалізувати систему SiBox.

Раніше Фокус розповідав, що вчені навчилися ефективніше переміщати іони літію. На думку дослідників, це справжній прорив у способах зберігання енергії та значний прогрес у швидкісній зарядці акумуляторів.