Блэкауты не страшны: ZTE выпустила карманный Wi-Fi роутер за $68 (видео)

Мини-роутер поддерживает до 10 устройств и несколько способов питания, благодаря чему его можно подзарядить через ноутбук и даже от автомобиля.

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В продажу вышел мини-роутер F50 5G Portable Wi-Fi от компании ZTE, которому нестрашны отключения света. Об этом сообщает TechGoing.

ZTE F50 за 499 юаней ($68) весит около 50 граммов и выполнен в ультратонком корпусе. Этот продукт обладает такими характеристиками, как двухрежимная связь 5G, изысканность и компактность, а также поддержка подключения нескольких устройств. Он поддерживает сетевую среду SA+NSA и частотный диапазон Sub-6 ГГц. Пиковая скорость передачи данных у этой модели составляет 1,6 Гбит/с. Роутер оснащен слотом для SIM-карты, а также для карты памяти SD объемом до 2 ТБ.

Мини-роутер поддерживает несколько способов питания, благодаря чему практически не зависит от отключений электричества. ZTE F50 можно подзарядить через ноутбук и даже с помощью автомобильной зарядки. ZTE F50 5G Portable Wi-Fi также получил восьмиядерный процессор. Роутер поддерживает двухдиапазонное соединение 2,4G/5G, которое позволяет подключать до 10 устройств одновременно.

В начале августа стало известно, что LG представила первый в мире беспроводной телевизор, получивший технологию передачи данных, которая в три раза быстрее Wi-Fi 6E. Это телевизор, полностью свободный от кабелей, за исключением шнура питания. Все остальніе подключения происходят через внешнюю приставку Zero Connect Box, которая использует разработанный LG проприетарный беспроводной протокол.

Напомним, в 2015 году Google и TP-Link разработали "умный" Wi-Fi-роутер. Он автоматически занимается мониторингом сетей и подключается к каналу с наибольшей скоростью соединения. Кроме того, пользователи могут задать приоритетное устройство среди всех подключенных, и роутер обеспечит его максимальной пропускной способностью.