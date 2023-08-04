LG представила первый в мире беспроводной телевизор: как он работает и сколько стоит

Модель LG Signature OLED M получил технологию передачи данных, которая в три раза быстрее Wi-Fi 6E.

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Первый в мире беспроводной OLED-телевизор LG SIGNATURE OLED M с технологией Zero Connect готов к глобальному запуску. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в четверг, 3 августа.

Это телевизор, полностью свободный от кабелей, за исключением шнура питания. Все остальніе подключения происходят через внешнюю приставку Zero Connect Box, которая использует разработанный LG проприетарный беспроводной протокол. Решение LG для беспроводной AV-передачи было разработано, чтобы помочь пользователям, которые подключают свои телевизоры к различным устройствам и периферийным устройствам, таким как игровые консоли и телевизионные приставки, и предоставляет им новый, простой способ управления кабелями и подключенными устройствами.

Поскольку технология Zero Connect устраняет необходимость располагать кабели и устройства в непосредственной близости от экрана, пользователи теперь могут в полной мере насладиться эффектом погружения, обеспечиваемым сверхбольшим экраном, в свободном от помех пространстве. Запатентованное компанией LG решение для беспроводной AV-передачи способно передавать большие объемы данных со скоростью, в 3 раза превышающей скорость существующего стандарта Wi-Fi 6E. Впечатляет то, что передовая технология Zero Connect компании даже поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos.

Новинка также может похвастаться шикарным ультрасовременным дизайном Gallery, который обеспечивает бесшовное крепление к стене. Таким образом, по словам разработчиков, OLED-телевизор предоставит клиентам новый уровень свободы в обустройстве своего жилого пространства.

Технические характеристики нового телевизора Signature OLED M

радиус работы — 10 метров;

частота обновления — 120 Гц;

подсоединение — беспроводное AV-подключение;

с какими устройствами взаимодействует — игровые консоли, камеры, потоковые устройства;

диагональ — 97 дюйма;

разрешение экрана — 4K.

Напомним, ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах QD-OLED телевизоров. Новая технология улучшила качество изображения, но и увеличила стоимость устройств.

Также в октябре 2022 года Xiaomi представила 4К-телевизор по цене смартфона. Redmi Smart TV A70 обладает панелью с диагональю 70 дюймов, обеспечивает высокую контрастность и цветопередачу, а также защищена от случайных падений.