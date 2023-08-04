LG представила перший у світі бездротовий телевізор: як він працює і скільки коштує

Модель LG Signature OLED M отримала технологію передачі даних, яка втричі швидша за Wi-Fi 6E.

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Перший у світі бездротовий OLED-телевізор LG SIGNATURE OLED M з технологією Zero Connect готовий до глобального запуску. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії в четвер, 3 серпня.

Це телевізор, повністю вільний від кабелів, за винятком шнура живлення. Усі інші підключення відбуваються через зовнішню приставку Zero Connect Box, яка використовує розроблений LG пропрієтарний бездротовий протокол. Рішення LG для бездротової AV-передачі було розроблено, щоб допомогти користувачам, які під'єднують свої телевізори до різних пристроїв і периферійних пристроїв, як-от ігрові консолі й телевізійні приставки, і надає їм новий, простий спосіб керування кабелями та під'єднаними пристроями.

Оскільки технологія Zero Connect усуває необхідність розташовувати кабелі та пристрої в безпосередній близькості від екрана, користувачі тепер можуть повною мірою насолодитися ефектом занурення, що забезпечується надвеликим екраном, у вільному від перешкод просторі. Запатентоване компанією LG рішення для бездротової AV-передачі здатне передавати великі обсяги даних зі швидкістю, що в 3 рази перевищує швидкість чинного стандарту Wi-Fi 6E. Вражає те, що передова технологія Zero Connect компанії навіть підтримує Dolby Vision і Dolby Atmos.

Новинка також може похвалитися шикарним ультрасучасним дизайном Gallery, який забезпечує безшовне кріплення до стіни. Таким чином, за словами розробників, OLED-телевізор надасть клієнтам новий рівень свободи в облаштуванні свого житлового простору.

Технічні характеристики нового телевізора Signature OLED M Signature OLED M

радіус роботи — 10 метрів;

частота оновлення — 120 Гц;

під'єднання — бездротове AV-підключення;

з якими пристроями взаємодіє — ігрові консолі, камери, потокові пристрої;

діагональ — 97 дюймів;

роздільна здатність екрана — 4K.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про плюси і мінуси QD-OLED телевізорів. Нова технологія поліпшила якість зображення, але й збільшила вартість пристроїв.

Також у жовтні 2022 року Xiaomi представила 4К-телевізор за ціною смартфона. Redmi Smart TV A70 володіє панеллю з діагоналлю 70 дюймів, забезпечує високу контрастність і передачу кольору, а також захищена від випадкових падінь.