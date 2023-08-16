Оккупант дострелялся: дрон разнес логово российского снайпера в Бахмуте (видео)

Украинские военные оснастили беспилотник-камикадзе осколочно-фугасным боеприпасом, который и помог ликвидировать живую силу противника.

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В Бахмуте бойцы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады Вооруженных сил Украины имени Константина Пестушко с помощью дронов-камикадзе ликвидировали мощную станцию радиоэлектронной борьбы и российского снайпера, притаившегося в укрытии. Соответсвующее видео появилось на странице бригады в Facebook во вторник, 15 августа.

Сначала военные показали, как FPV-дрон точным ударом ликвидировал комплекс РЭБ "Поле-21", который оккупанты разместили на крыше брошенной и разрушенной многоэтажки. Оператор выбрал правильную траекторию и дрон поразил дорогостоящую технику, после чего над домом поднялся серый дым.

У второго беспилотника была задача уничтожить живую силу противника. Оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом, FPV-дрон "нашел" в промышленной зоне города место дислокации российских военных и поразил их.

Далее в видео показано, как оператор дрона с помощью своей техники ликвидирует снайпера ВС РФ. По предварительным данным, он занял "точку" на чердаке двухэтажного частного дома. Поэтому украинские военные направили беспилотник прямо в выбитое окно чердака. После удара БПЛА потерял связь с оператором, поэтому последствия его "работы" не показали на видеокадрах.

Напомним, в Бахмуте ВСУ уничтожили технику ВС РФ с помощью FPV-дронов. К квадрокоптерам военные прикрепили снаряды, которые сдетонировали после удара о бронированную технику, взорвали один танк и обездвижили другой.

В начале августа FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.