Окупант дострілявся: дрон розніс лігво російського снайпера в Бахмуті (відео)

Українські військові оснастили безпілотник-камікадзе осколково-фугасним боєприпасом, який і допоміг ліквідувати живу силу противника.

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У Бахмуті бійці 17-ї окремої танкової Криворізької бригади Збройних сил України імені Костянтина Пестушка за допомогою дронів-камікадзе ліквідували потужну станцію радіоелектронної боротьби та російського снайпера, який причаївся в укритті. Відповідне відео з'явилося на сторінці бригади у Facebook у вівторок, 15 серпня.

Спочатку військові показали, як FPV-дрон влучним ударом ліквідував комплекс РЕБ "Поле-21", який окупанти розмістили на даху покинутої та зруйнованої багатоповерхівки. Оператор вибрав правильну траєкторію і дрон вразив дорогу техніку, після чого над будинком здійнявся сірий дим.

У другого безпілотника було завдання знищити живу силу противника. Оснащений осколково-фугасним боєприпасом, FPV-дрон "знайшов" у промисловій зоні міста місце дислокації російських військових і вразив їх.

Далі у відео показано, як оператор дрона за допомогою своєї техніки ліквідує снайпера ЗС РФ. За попередніми даними, він зайняв "точку" на горищі двоповерхового приватного будинку. Тому українські військові спрямували безпілотник просто у вибите вікно горища. Після удару БПЛА втратив зв'язок з оператором, тому наслідки його "роботи" не показали на відеокадрах.

Нагадаємо, у Бахмуті ЗСУ знищили техніку ЗС РФ за допомогою FPV-дронів. До квадрокоптерів військові прикріпили снаряди, які здетонували після удару об броньовану техніку, підірвали один танк і знерухомили інший.

На початку серпня FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до цілі.