Украинские дроны могут потопить весь Черноморский флот РФ: эксперт назвал условия (видео)

Большие группы беспилотников прорвут любую линию защиты россиян, но для этого понадобятся тысячи аппаратов.

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Морские дроны Украины показали уязвимость российских кораблей перед атаками на воде. Полковник Вооруженных сил в запасе и украинский военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 каналу", как беспилотники могут полностью уничтожить Черноморский флот оккупантов.

Затопить все суда Черноморского флота РФ будет довольно сложно, поскольку один дрон — довольно легкая цель для российской системы обороны. Это касается и воздушных, и надводных аппаратов, таких как Sea Baby, которые СБУ использовала для атаки по десантным кораблям противника и объектам в Крыму.

"Дроны опасны, когда их много. Их должен быть рой, десятки сотен заходящих дронов выполняют боевое задание", — отметил Роман Свитан.

Военный эксперт считает, что "рои" украинских дронов смогут прорвать обороны россиян, если увеличится их производство. Каждая система может замечать и сдерживать лишь определенное количество объектов, и если его превысить, то защита попросту не справится. К примеру, если коэффициент сдерживания равен 50, то 51 ударный аппарат проскочит и достигнет цели, атаку же сотни дронов ПВО или системе корабля будет почти нереально отразить.

"Достаточное большое количество беспилотников может решить вопрос с Черноморским флотом, полностью его затопить. Война – это математика. Можно рассчитать, сколько беспилотников нужно на количество российских кораблей", – заявил полковник.

По информации Романа Свитана, флот России в Черном море насчитывает около ста кораблей. Если для успешной атаки на один из них требуется 10 дронов, то для поражения всех украинским войскам нужно запустить не менее тысячи беспилотных катеров. Как считает эксперт, для полного уничтожения Черноморского флота потребуется несколько тысяч единиц, а это потребует много ресурсов и времени.

Если СБУ сейчас производит Sea Baby собственными силами, то государство должно ее поддержать: выделить дополнительное финансирование и не мешать процессу, чтобы он принес результат. Увеличивать стоит и производство БПЛА, поскольку в Крыму до сих пор находятся как минимум 150 военных гарнизонов. Чтобы поразить их все, понадобится в сотни раз больше беспилотников, например таких, как "Бобер".

Роман Свитан добавил, что при наличии финансирования СБУ, ГУР и другие украинские спецслужбы смогут сами производить беспилотники для своих миссий и выполнять задания с полным циклом: поиск целей, сопровождение, разведка, доразведка, нанесение и корректировка ударов. Если же поручить сборку "Укроборонпрому", то процесс может затянуться.

16 августа СБУ опубликовала кадры с надводного дрона под названием Sea Baby. Как рассказал глава спецслужбы Василий Малюк, беспилотный аппарат оснащен 850 кг взрывчатки, операцию по его запуску планировали несколько месяцев, а разработку выполнили полностью своими силами, не привлекая частные компании. Именно он успешно атаковал Крымский мост, десантный корабль "Оленегорский горняк" и на танкер SIG.

Писали также, что украинские инженеры смогли решить главную проблему морских дронов — управление и стабильность связи. По словам экспертов, теперь беспилотники смогут достать российские корабли в любой части Черного или Азовского морей. К примеру, они уже смогли незаметно подобраться и передать изображение из порта в Новороссийске, где был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".