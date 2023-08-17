Українські дрони можуть потопити весь Чорноморський флот РФ: експерт назвав умови (відео)

Великі групи безпілотників прорвуть будь-яку лінію захисту росіян, але для цього знадобляться тисячі апаратів.

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Морські дрони України показали вразливість російських кораблів перед атаками на воді. Полковник Збройних сил у запасі та український військовий експерт Роман Світан розповів "24 каналу", як безпілотники можуть повністю знищити Чорноморський флот окупантів.

Затопити всі судна Чорноморського флоту РФ буде досить складно, оскільки один дрон — доволі легка ціль для російської системи оборони. Це стосується і повітряних, і надводних апаратів, таких як Sea Baby, які СБУ використовувала для атаки по десантних кораблях супротивника та об'єктах у Криму.

"Дрони небезпечні, коли їх багато. Їх має бути рій, десятки сотень дронів, що заходять, виконують бойове завдання", — зазначив Роман Світан.

Військовий експерт вважає, що "рої" українських дронів зможуть прорвати оборони росіян, якщо збільшиться їхнє виробництво. Кожна система може помічати і стримувати лише певну кількість об'єктів, і якщо її перевищити, то захист просто не впорається. Наприклад, якщо коефіцієнт стримування дорівнює 50, то 51 ударний апарат проскочить і досягне мети, атаку ж сотні дронів ППО або системі корабля буде майже нереально відбити.

"Достатня велика кількість безпілотників може вирішити питання з Чорноморським флотом, повністю його затопити. Війна — це математика. Можна розрахувати, скільки безпілотників потрібно на кількість російських кораблів", — заявив полковник.

За інформацією Романа Свитана, флот Росії в Чорному морі налічує близько ста кораблів. Якщо для успішної атаки на один із них потрібно 10 дронів, то для ураження всіх українським військам потрібно запустити не менше тисячі безпілотних катерів. Як вважає експерт, для повного знищення Чорноморського флоту знадобиться кілька тисяч одиниць, а це потребує багато ресурсів і часу.

Якщо СБУ зараз виробляє Sea Baby власними силами, то держава має її підтримати: виділити додаткове фінансування і не заважати процесу, щоб він приніс результат. Збільшувати варто і виробництво БПЛА, оскільки в Криму досі перебувають щонайменше 150 військових гарнізонів. Щоб уразити їх усі, знадобиться в сотні разів більше безпілотників, наприклад таких, як "Бобер".

Роман Світан додав, що за наявності фінансування СБУ, ГУР та інші українські спецслужби зможуть самі виробляти безпілотники для своїх місій і виконувати завдання з повним циклом: пошук цілей, супровід, розвідка, дорозвідка, нанесення і коригування ударів. Якщо ж доручити складання "Укроборонпрому", то процес може затягнутися.

16 серпня СБУ опублікувала кадри з надводного дрона під назвою Sea Baby. Як розповів глава спецслужби Василь Малюк, безпілотний апарат оснащений 850 кг вибухівки, операцію з його запуску планували кілька місяців, а розробку виконали повністю власними силами, не залучаючи приватних компаній. Саме він успішно атакував Кримський міст, десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер SIG.

Писали також, що українські інженери змогли розв'язати головну проблему морських дронів — управління і стабільність зв'язку. За словами експертів, тепер безпілотники зможуть дістати російські кораблі в будь-якій частині Чорного або Азовського морів. Приміром, вони вже змогли непомітно підібратися і передати зображення з порту в Новоросійську, де був пошкоджений десантний корабель "Оленегорский горняк".