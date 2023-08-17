В центре Сургута взломали бегущую строку и публично отругали Путина (видео)

Пока остается неизвестным, были ли авторами послания хакеры или это реакция техперсонала, обслуживающего информационную конструкцию.

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В российском городе Сургуте, который является одним из крупнейших источников нефти и газа в РФ взломали информационную бегущую строку на одном из центральных зданий. Соответствующее фото и видео из соцсети X (бывший Twitter) выложил на своем сайте известный специалист по кибербезопасности Грэм Клули.

"Кто-то явно впечатлен Владимиром Путиным, поскольку российская экономика продолжает падать из-за санкций", — написал эксперт, который занимается вопросами кибербезопасности еще с 90-х годов.

На фото бегущей строки можно заметить не только классический возглас харьковских болельщиков, который стал всеукраинским, но и причину недовольства автора или авторов "послания". Если присмотреться внимательнее, то негатив связан с резким падением курса рубля по отношению к доллару.

"Я предполагаю, что чиновники сейчас поспешностью выясняют, был автор текста местным сотрудником по обслуживанию бегущей строки или это удаленно провернули хакеры", — отмечает Грэм Клули.

Ранее Фокус рассказывал, что курс российской валюты пробил отметку 100 рублей за доллар. Экстренное решение Центробанка резко повысить учетную ставку прошло почти незаметно для финансового рынка. Тенденция девальвации рубля продолжается более года. Ее раскручивает существенное уменьшение притока валюты, вызванное, среди прочего, санкционной политикой Запада в ответ на агрессию против Украины. По словам экономистов, ситуация в России может привести к инфляции. Так, для россиян подорожают поездки за рубеж. А курс рубля теперь целиком и полностью находится под управлением Центробанк.