Новые дроны 5GAT помогут США сбивать новые истребители России и Китая

Беспилотники обойдутся Пентагону как минимум в $77,2 млн. С их помощью пилоты смогут изучить возможности J-20 и Су-57, включая их средства РЭБ.

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Министерство обороны США заказала беспилотники-мишени размером с истребитель, которые способны имитировать все возможности самолетов 5-го поколения: китайских J-20 и российских Су-57, сообщает The Drive. Планируется, что на них установят средства РЭБ, чтобы пилоты США могли полноценно ощутить боевую обстановку и получить навыки боя с новейшими истребителями врага.

Заниматься разработкой дронов-мишеней поручено компании Advanced Technology International, которая уже сейчас трудится над прототипом полноразмерного дрона 5GAT. Военные уже подписали с компанией контракт на $77,2 млн, цена одного беспилотника неизвестна, однако компания-субподрядчик Sierra Technical Services ранее говорила, что собирается создать аппарат не дороже $10 млн. Таким образом можно предположить, что американские военные получат примерно 7 дронов-имитаторов. Стороны не разглашают, когда именно новые дроны 5GAT будут готовы в большом количестве.

Конструкция беспилотника 5GAT будет усовершенствованной версией предыдущего прототипа, который разбился при первых испытаниях. Однако в компании заявляют, что общая конфигурация и общая конструкция дрона по-прежнему считается надежной. В соответствии с первоначальной задумкой дрон 5GAT сможет нести различную полезную нагрузку, включая датчики, комплексы радиоэлектронной борьбы и расходуемые средства противодействия, как внутри, так и снаружи.

Прототип дрона-мишени 5GAT Фото: US Army

Первоначальный прототип 5GAT имел длинную носовую часть, расположенные сзади ромбовидные крылья и воздухозаборники, а также трехопорное шасси и был разработан для взлета и посадки, как традиционный самолет. Он также имел ряд скрытых особенностей, в том числе скошенную переднюю часть фюзеляжа, извилистые воздухозаборники и пилообразные выхлопы двигателей.

В Пентагоне говорят, что летчики-истребители давно и активно используют дроны-мишени для испытаний и оценки оружия и других систем, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также средств противодействия, радаров и других датчиков. Тренировочные беспилотники также могут имитировать различные виды угроз в учебных целях.

Ранее Фокус рассказывал, что китайский дрон GJ-2 научился запускать ракеты при поддержке истребителей. Во время учений беспилотник при поддержке самолетов выпустил ракеты по тренировочным целям. Планируется, что в будущем люди и дроны будут совершать совместные боевые вылеты.